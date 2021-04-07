東方日報B1：次季環球市勢掀巨浪　美股快見頂？

港股周三(7日)在復活及清明節長假期後復市，可謂真正展開4月及第二季行情，假期間中美地緣政局風雲驟變，尤其全球戰艦部署之多為數十年罕見，在這繃緊時刻，投資者務要留神。除了熱戰風險外，美國已展開了一場環球經濟戰，該國10年期國債孳息率有機會於季內升見2厘的新興市場走資警戒線，整體金融市場勢掀巨震。

●港股：外圍帶動 先上望29500點

港股長假期後復市，恒生指數周二於外圍期貨買賣曾升穿29,000點關口，市場人士皆期望周三可跟隨向上。展望4月，因業績期已過，少了一個炒作因素，分析認為，內地股市表現、中美宏觀政策等外圍多項因素，將持續令港股波動。

資深股評人史理生表示，美股於港股休市期間再創新高，預料恒指本周有望企穩29,000點後，挑戰29,500點。惟一切要看中美局勢演變，近期兩國陸續派遣航空母艦駛入中國東海和南海海域，史理生指出，若果地緣政局進一步惡化，估計環球股市無可避免要迎來新一輪震盪。

宏高證券投資經理梁杰文則認為，自美國總統拜登上任以來，中美關係已有所緩和，儘管兩國於外交上火藥味濃，但目前仍屬「口水戰」，市場未會因此受太大波動，相信港股上半年有機會跟隨外圍走勢重上30,000點大關。他續指，港股短期受內地政策影響較大，人民銀行的貨幣政策轉向收緊，「北水」流入速度亦放緩，使支撐恒指上升的動力減弱，料恒指短線難以走出窄幅上落的悶局。

耀才證券研究部副經理譚智樂預料，港股假期後交投將轉趨活躍，平均每日總成交額可重回2,000億元水平，主因是疫苗接種帶動經濟復甦，今季目標為31,000點，料資金仍將在新舊經濟股間輪動，投資者可同時關注增長股及價值股。

●A股：復市成交逾半年低

滬綜指周二曾漲0.25%，但升勢短暫，收市倒跌一點，收報3,482點。深成指亦轉跌0.28%，收報14,083點。同時，人民銀行周二亦展開100億元的7天期逆回購，但單日淨回籠100億元，為3月5日來首次。

值得留意是，順控發展在3月8日上市當日，股價已觸及新股首掛日44%升幅上限而漲停板，至今仍獲投資者青睞，卻同時引起監管機構關注，深圳證券交易所早前已發出文件要求該企解釋股價異動。順控發展雖提及董事長陳海燕之女曾於公司上市後，透過短線交易而賺不多於2,000元，但不存在涉嫌內幕交易的情況。該公司周二股價繼續漲停，停板前報56.83元，較招股價5.86元累升8.69倍。周二晚上該企更公布，將就股票交易異常波動情況進行核查，經申請，該公司股票自周三起停牌，至披露核查公告後復牌。

另據外媒報道，標普道瓊斯指數公司表示，自7月1日起進行再調整，受制裁而被美國排除在外的中國證券，將重新有資格被納入旗下固定收益指數。由6月25日起，重新納入的中國證券將首次出現於形式文件中，意味中資制裁股可能獲局部「放生」。

●美股：好友估升多浸後見頂

中美局勢趨緊張，加上美股已接連創下新高，投資者入市意欲降，周二早段表現反覆，道指跌89點，至33,438點；標指跌8點，至4,069點；以科技股為主的納指跌31點，至13,674點，標指和納指之後倒升，標指更曾升至4,085點新高。假後復市的歐洲3大指數則追落後，英、法和德國股市尾段分別漲1.23%、0.61%和1.16%，Stoxx歐洲600指數破頂。

美股好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee看好，美股4月開局的強勁表現將延至本月底，機構投資者正在減持或沽出科技和增長股，但他們剛剛才開始買入位處震央的股份，即是那些受到疫情衝擊最深，但勢受惠於經濟復甦的股份。他續指，美股上周三已顯著高收，連同周一，已連續3天出現強勁升市，往績顯示這意味大市「未升完」，標指本月底前有機會升至4,200點，即較周一收市有約3%潛在上漲空間。惟他預料美股之後走勢趨波動，因坐擁大量現金的機構投資者或追逐回報，令大市見頂。

對於美國3月就業職位大幅增長，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾表示歡迎，預期下半年經濟強勁。對於美債息，她認為在經濟前景改善下，債息上升是可以理解，且是有秩序地上升，故目前對債息上升並不擔心，亦不認為當局需要作出回應。

惟美國經濟可望強勁增長，勢令聯儲局維護寬鬆幣策時陷困。上周五就業數據出爐後，市場對加息預期升溫，利率期貨顯示，市場料當局於明年12月恢復加息，較之前的2023年春季提早。

個股方面，Roth Capital分析員Crqig Irwin狠批電動車生產商特斯拉(Tesla)股價被高估，應只值150美元，較周一收市價低近78%，並指Tesla估值近6,600億美元，接近美國和歐洲汽車市場總規模，但該公司整體而言只是小玩家。

●美債：恐觸發新興國走資

美國10年期國債孳息率3月曾上衝至1.757厘水平，較去年底不足一厘大幅攀升，繼而出現資產市場重新估值潮，沒有利息收入的黃金捱沽，高估值的新經濟股亦紛紛自高位墜落。10年期債息周二曾見1.716厘。

富邦銀行(香港)第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光表示，美債息走勢仍是4月焦點，將主導全球投資市場資金流向。當10年期國債孳息率處1.7厘水平，而美國通脹預期有2.3%時，即實質利率為負數，但過往「負實質利率」的情況只可短暫維持，最終自然會出現債息上升及通脹預期回落的結果。

因此，他認為在4月乃至整個第二季，債息向上趨勢未改，10年期債息有機會逐步逼近2厘，屆時聯儲局才可能會推出實際措施應對。原因是儘管當局在3月的議息會議中一如預期，維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，但債息上升相當於長息向上，而長息與美國物業按揭利息掛鈎，影響國家和企業的發債成本，聯儲局可能想稍為冷卻資產泡沫後就會出手，以免弄垮市場。

安柏環球投資總監梁偉民認同，現時市場續關注美債息發展，而債息上升因素眾多，包括通脹預期升溫，憧憬經濟復甦，且市場亦開始憂慮美國財赤問題，當政府續發債，市場是否有足夠需求吸納。他料債息短期或再升。

因估中2008年金融海嘯而被稱為「末日博士」的紐約大學經濟學教授魯比尼警告，美債息新一輪升浪將嚇壞市場，可能導致更多類似Archegos的大型基金爆煲，關鍵在於10年期美債息「2厘」。他又擔心通脹回升及中美可能爆發熱戰。

市場視10年期債息2厘為「新興市場走資警戒線」，只要貼近2厘，包括中國在內的金融市場必然較美國更為動盪，相關亂局或許在今季出現。

●經濟：大國激鬥 IMF估內地佔優

正值中美對抗白熱化，國際貨幣基金組織(IMF)周二公布全球最新經濟增長預測，中國內地今年料達8.4%，2022年則放緩至5.6%；美國今年料反彈6.4%，明年縮至3.5%。

香港經濟在去年大幅萎縮6.1%後，今年料反彈4.3%，2022年或放緩至3.8%；今年失業率估計5.3%，2022年降至4.3%。惟經濟反彈力度跑輸澳門、新加坡及台灣，它們今年分別料增長61.2%、5.2%及4.7%。

IMF上調今年全球整體增長預測至6%，為40年來最大增幅，明年料放緩至4.4%。歐元區料今年增長4.4%，2022年回落至3.8%。日本、英國、加拿大、印度及巴西等主要經濟體今年預計分別增長3.3%、5.3%、5%、12.5%及3.7%。

目前全球正處於歸向中美「兩大陣營」的大變局，使兩國經濟形勢成金融市場焦點。內地周二公布3月財新服務業採購經理指數(PMI)升2.8個百分點至54.3，連續11個月處於擴張區間，並結束之前3個月的下降趨勢。

惟相比旺盛的內需，外需仍待改善，3月服務業新出口訂單指數連續兩個月處於收縮區間，部分企業反映疫情續抑制海外新訂單。受成本推動影響，服務業收費價格指數連續8個月處於擴張區間，使通脹壓力續增。服務業企業家對未來經濟恢復和疫情控制的信心度極高，3月服務業經營預期指數創2011年3月以來最強。

事實上，國際金融協會(IIF)數據顯示，3月新興市場股票和債券投資組合的外資淨流入放緩至近一年以來最低，惟內地依然是外資最青睞的市場，3月吸收了近90%的資金淨流入，其中38億美元流入股市，50億美元流入債務工具。這反映中美之爭仍有排鬥。

●商品：油價好淡拉鋸 料先跌後揚

油價作為預測通脹的重要領先指標，踏入4月及次季，將被多重因素左右。利淡消息是歐洲疫情惡化，尤其是法國及意大利啟動嚴格的封鎖措施，加上美國和伊朗周二起於奧地利舉行間接會談，會否放寬制裁將直接影響油市供應；利好消息是英國快將放鬆限制，新西蘭及澳洲等地達成「旅遊氣泡」，中國及美國經濟數據良好。

市場料這些因素將繼續角力，油價在周二則由利好因素佔優，紐約期油曾漲2.73%，報每桶60.25美元；布蘭特期油報63.6美元，升2.33%。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，油價4月有望先跌後升，因拜登政府研究撥出3萬億美元推動基建等，對能源及部分基本金屬有利，而且石油輸出國組織及盟友(OPEC+)會在油價下跌時會彈性減產，變相有托市作用。他預料紐約期油價格跌至每桶54美元有支持，上望可達68美元。

高盛也看好今年夏季石油需求將大幅反彈，幅度會超過OPEC+的產量增幅，更預計從7月至10月，OPEC+的日產量需要再提升200萬桶，布蘭特期油目標上望80美元。

相比油價，投資大行更看好其他資源。花旗料銅價未來3至6個月將觸及每噸10,500美元的紀錄高位，可能是「周期中的超級部分」，中長期看好鋁價，因供應近30年以來首次受限。農產品方面，花旗認為2020至2022年可能是2010至2013年「農業通脹」時期的翻版，玉米和大豆受到高需求和庫存緩衝不足的支持，需要天氣配合才會明顯改善。

●外幣：美元升勢剛起步 4因素力撐

美國聯儲局主席鮑威爾3月雖然「放鴿」，承諾不會突然收水，但美元與美債孳息率僅短暫回落後隨即回升。再者，儘管美國總統拜登的刺激經濟政策令美國預算赤字擴大，惟沒有削弱美元需求，反而助長美元強勢，令市場猜測美國正玩弄經濟把戲以達致政治目的。

獨立外匯商品分析師盧楚仁形容美元升勢是起步階段，兌一籃子主要貨幣的美匯指數可看高一線。

原因其一是美債息將不斷上升；其二是市場料美國經濟復甦力度較大；其三是聯儲局面對嚴重通脹危機，將加快退市步伐；其四是由於拜登大規模刺激經濟方案而導致財赤，繼而要大幅加稅，對美元皆是好消息。

他預料美匯指數4月上望94.3至94.74阻力，支持位為91.36。該指數周二曾見92.74，意味有最少1.6%上升空間。

其他主要貨幣方面，3隻商品貨幣澳元、紐元及加元年內升勢同樣強勁，他指原因是3國的10年期國債息升幅較美債息更凌厲，令息差優勢持續，預期今年美元兌商品貨幣維持上落市。

他長遠更看好紐元，因為新西蘭與中國關係相對較好，紐元兌美元上望0.731，支持位為0.71；澳元兌美元有機會試0.785，支持位為0.762；而美元兌加元則在1.26有支持，阻力位為1.225。

相比以往，目前外匯市場增添了政治因素，「末日博士」魯比尼警告，美元絕非能一面倒看好，美國制裁可能導致中國、俄羅斯、伊朗及北韓等減持美元，尋求資產多樣化，必須持續關注「去美元化」行動。

●貴金屬：金價受壓 1660關不容有失

近期美國國債孳息率上揚觸發美元強勢，美匯指數於上月升穿92水平，為2020年11月以來首次。美元轉強不利金價表現，使國際金價於3月初曾跌穿每安士1,700美元大關，逼近由高位累瀉20%的牛熊分界線，所對應的1,660美元成為不可跌穿的防線。

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，隨着債息向上，美元明顯轉強，金價由現時直至第三季將續弱。債息剛開展升浪，保守估計會升至今年底，加上美國在通脹升溫和經濟復甦的背景下，料會推升債息。若出現地緣政治緊張，則有利金價反彈。他預料金價短期上方阻力為每安士1,760美元，支持則為1,670美元，若然失守，下一個支持位為1,611美元。紐約期金周二曾見每安士1,732美元，升0.21%。

花旗則料，金價今年平均價1,800美元，餘下時間只會徘徊1,700至1,900美元。

至於近期白銀價格走勢偏軟，盧楚仁稱，銀價雖然較金價「硬淨」，但處於較尷尬的位置，一方面受金價拖累，但另方面長遠能受惠於經濟復甦，消息好壞參半，故未見明顯升跌趨勢。受美國債息及金價拖累，銀價已從今年高位每安士30美元大幅調整，建議待白銀突破橫行區間後再部署。

他指在高位沽出白銀比低位買入更好，現時不建議投資者買貨，料銀價4月阻力位為每安士28.3美元，有貨的投資者可候逾28美元沽貨或減倉，跌穿24.82美元止蝕。若失守24.82美元，下一個較大的支持位在24.1美元。期銀周二曾見24.985美元，升0.85%。