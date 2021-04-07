美股道指收跌96點　標指結束3連升

儘管國際貨幣基金組織(IMF)上調今年全球經濟增長預測，但美股周二(6日)自紀錄高位回落，道指收報33,430點，跌96點或0.29%；標指收報4,073點，跌3點或0.1%，結束連續3日升勢；納指收報13,698點，跌7點或0.05%。

美股好友、Fundstrat聯席創辦人Tom Lee看好，美股4月開局的強勁表現將延續至本月底，指出機構投資者已變得頗為謹慎，正在減持或沽出科技和增長股，但他們剛剛才開始買入位處震央的股份，即是那些受到疫情衝擊最深，但勢受惠於經濟復甦的股份。

他續指，美股上周三已顯著高收，連同本周一，已連續3天出現強勁升市，歷史經驗顯示這意味大市「未升完」，標指本月底前有機會升至4,200點，即較周一收市有約3%上漲空間。不過，他預料美股之後走勢趨於波動，因為坐擁大量現金的機構投資者可能會追逐回報，並令大市見頂。

另外，國際貨幣基金組織將2021年全球GDP增長預測從1月份的5.5%上調至6%。該機構預計今年美國GDP增速為5.4%，此前預期為5.1%；預計今年中國GDP增速為8.4%，此前預期為8.1%。

在Archegos資本管理遭斬倉事件中受重創的瑞信披露將就此撇帳44億瑞士法郎(約366.6億港元)，首季將錄得稅前虧損約9億瑞郎，並將減少派息建議及撤換兩名高層。有指該行周一繼續沽出斬倉股，所涉及的ViacomCBS、唯品會和Farfetch股價全日分別升3.38%、5.78%、4.67%。

在預期暑期旅遊活動將恢復下，西南航空召回逾200名機師，計劃6月1日起回復常規執勤，股價全日升1.79%，收報64.1美元。