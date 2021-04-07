致富：全球量寬　磚頭保值　柬埔寨樓潛力佳

各國央行持續採取極寬鬆貨幣政策，現金不斷貶值，優質資產價格則水漲船高。當中，環球物業投資受不少港人青睞。致富集團全資附屬機構致富環球置業，可幫大家把握環球投資及置業良機。

全球大肆印銀紙推升各地樓價，但香港樓價持續高企兼被辣招緊箍，令不少想作多元資產配置的港人，相繼把眼光投向海外物業。

致富資產管理兼投資研究主管鄧澤堂表示，中國人對磚頭情有獨鍾，不單可自用，亦可投資放租博財息兼收。其實，不少留意海外物業的投資者，本身已在香港持有物業。

柬埔寨物業成為近年資金新出路，原因眾多。對港人而言，投資不涉匯兌風險是一大優勢。柬埔寨是全東南亞唯一美元資產國，美元佔該國80%以上的貨幣流通量。在聯繫匯率制度下，美元兌港元匯率基本保持穩定，反觀其他東南亞國家如馬來西亞、泰國的貨幣匯率波動，匯率升跌會影響投資當地物業的回報。

他續指，柬埔寨沒有外匯管制，資金自由出入。稅項方面，房產交易稅為物業價值的4%，沒有遺產稅，且外國人可以自由買賣2樓或以上的集合式住宅、公寓大廈，以及擁有永久業權，令柬埔寨物業成為熱門投資選擇之一。