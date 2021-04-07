潘梓生：油價已悄然轉勢

蘇彝士運河因貨輪擱淺受全球關注，由於該運河的運輸量佔全球貿易超過10%，因此令全球貨運大受影響，也因此市場認為對原油運輸造成阻礙，令油價一度反彈7%。自美國大選完結以來，油價節節上升，以3月初高位計算，11月至今上升超過1倍，升勢可謂十分驚人。

不過，當油價已升至超過2年高位，加上走勢已經嚴重超買，而且股市等周期性相關市場進入調整期，油價也因此高處不勝寒，在沒有明顯利淡消息下出現超過10%的調整也不為意外。其實另一指標已預示油價將出現深度調整，自2月下旬開始，油價日曆價差已從大幅升水轉逐漸貼近平水，反映市場供求關係已由供不應求開始轉為平衡，油價升勢將隨之完結。

現時油價仍處於2月中旬時的位置，但從日曆價差反映油價的基本面比當時較差，因此油價後市將仍有調整空間。加上蘇彝士運河的貨船已被清理，後市利好油市的短期作用也將會消退，若油組會議在稍後時間未有利好油市場消息，將可能令油市繼續受壓。油價現時約於58至62美元之間整固，若油價未能守穩58美元的話，後市將可能下試56美元。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生(作者為註冊持牌人士)