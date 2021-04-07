金價1743美元上落 道期靠穩
2021年04月07日 07:39
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至92.33，港匯報7.7763，離岸人民幣(CNH)企6.5438，美元兌日圓處109.77，歐元跌至1.1871，英鎊見1.3824。金價於每安士1,743美元水平上落。布油跌至62.64美元，紐油弱見59.11美元。道指期貨上升。
●美股周二(6日)自紀錄高位回落，道指收報33,430點，跌96點或0.29%；標指收報4,073點，跌3點或0.1%，結束連續3日升勢；納指收報13,698點，跌7點或0.05%。 https://bit.ly/31QwR0q
-次季環球市勢掀巨浪，美股快見頂？ https://bit.ly/3dExboP
●外媒報道，美國國務院發言人Ned Price透露，美國政府正在考慮與盟友聯合抵制2022年冬季奧運會，而目前未有最終決定。
●港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報29,025點，升87點或0.3%。
●歐盟委員會發言人Dan Ferrie表示，歐盟將支持美國實施全球最低公司稅的建議。
●紐約5月期油收報每桶59.33美元，跌2.12美元或3.45%；布蘭特6月期油收報每桶62.74美元，跌2.12美元或3.27%。
●紐約6月期金收報每安士1,743美元，升0.8%，連升4日，並創逾5周收市新高。
●英國富時100指數收報6,823點，升86點或1.28%；法國CAC指數收報6,131點，升28點或0.47%；德國DAX指數收報15,212點，升105點或0.7%。https://bit.ly/2Q64ade
●國際貨幣基金組織將2021年全球經濟增長預測，從1月份的5.5%上調至6%。
●據聯交所資料顯示，內地最大網上旅遊服務平台攜程已通過上市聆訊，來港第二上市。據外媒早前報道，攜程最快本周招股，集資10億至20億美元(約78億至156億港元)。
●滴滴出行傳啟動造車項目。
●深交所主板完成與中小板合併，市值飆至23萬億人幣。 https://bit.ly/3sVbG9G