金價1743美元上落 道期靠穩

●美匯指數跌至92.33，港匯報7.7763，離岸人民幣(CNH)企6.5438，美元兌日圓處109.77，歐元跌至1.1871，英鎊見1.3824。金價於每安士1,743美元水平上落。布油跌至62.64美元，紐油弱見59.11美元。道指期貨上升。

●外媒報道，美國國務院發言人Ned Price透露，美國政府正在考慮與盟友聯合抵制2022年冬季奧運會，而目前未有最終決定。

●港股ADR指數靠穩，按比例計算，收報29,025點，升87點或0.3%。

●歐盟委員會發言人Dan Ferrie表示，歐盟將支持美國實施全球最低公司稅的建議。

●紐約5月期油收報每桶59.33美元，跌2.12美元或3.45%；布蘭特6月期油收報每桶62.74美元，跌2.12美元或3.27%。

●紐約6月期金收報每安士1,743美元，升0.8%，連升4日，並創逾5周收市新高。

●國際貨幣基金組織將2021年全球經濟增長預測，從1月份的5.5%上調至6%。

●據聯交所資料顯示，內地最大網上旅遊服務平台攜程已通過上市聆訊，來港第二上市。據外媒早前報道，攜程最快本周招股，集資10億至20億美元(約78億至156億港元)。

●滴滴出行傳啟動造車項目。