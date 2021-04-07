石醴泉：美元轉強　新興國爆煲有迹可尋

最近兩個月，美國通脹預期不斷升溫，投資者開始擔心極寬鬆的貨幣政策會令通脹回歸。於3月下旬，美國10年期債券息率也因此由去年低位的0.5%回升到1.7%以上。美息上升也使美元開始受到支持，暫時緩和了由去年3月開始的跌勢。

美元對新興市場的走勢有直接影響，歐洲央行一份在2018年所發布的報告指出，在過去40年，當美元出現強勢的時候，發生金融危機的次數也會增加。雖然暫時還未見到美元真的轉勢，但想前兩步是基金經理的工作，現在也許到了分析如果美元真的轉勢，哪個新興市場風險最高的時候了。

雖然在過去幾年，美元地位有所下跌，但其仍然是環球最主要儲備貨幣，很多在新興國家的融資活動都是以美元結算的。美元匯價下跌通常代表美國正在推行寬鬆貨幣政策，錢多自然會流向國外，這不但令新興市場借貸人更容易把債務再融資，美元流入也對經濟和股價有利。相反當美元轉強，資金流走，風險自然也會增加。

但美元轉強，對每個國家影響不盡相同。有些國家出口長期大於入口，所以穩定地有外匯流入，外幣負債極低，所以美元升跌對其經濟風險影響不大。但有些國家，如1997年前的亞洲，入口長期高過出口，外匯不停流走，所以要倚賴股票資金流入和外幣借貸等來補充流失資金。如果外資因某些因素而停止流入，經濟也無可避免地會受到打擊。

要了解哪個國家會比較容易受到美元升值所影響，有3點投資者需要留意：第一，出入口情況。如再加上盈利匯款等，可被統稱為經常帳。如果一個國家經常帳長期出現赤字，很大機會代表外幣入不敷支，投資者需要加倍留心。第二，外幣債務情況。如果一個國家外幣債太多，當環球資金短缺時，便不一定能把現有債務再融資，繼而容易增大違約風險。第三，現有外匯儲備。如果國家有足夠外匯儲備，最低限度能抵擋一時三刻的國際流動性緊張情況，減低違約風險。

如果從經常帳角度來看，在東亞和南亞的新興市場國家中，有兩個國家較長時間出現赤字，分別是印尼和印度。可幸的是這兩國整體外幣債的水平都不太高。截至2020年第一季，印尼和印度的外幣債分別只佔兩國GDP的23.1%和12.5%，而主要新興國家平均數字大約為40%。至於整體外匯儲備，根據國際貨幣基金組織(IMF)和歐洲央行在2018年的估算，印尼和印度的儲備都是足夠的。

至於1997金融風暴的起源地泰國，2019年經常帳盈餘更達GDP大約7%，再加上採用浮動匯率制度，所以再發生金融危機的機會應該不算太大。

目前，假如新興市場再因美元升值而出現問題，應該不會來自於東亞，反而更有可能發生在阿根廷、巴西、智利、南非和土耳其等國。這些國家通常長時間受經常帳赤字影響，或者是外幣負債偏高，更有可能是兩者均有。區內國家在1997年上了寶貴一課，經一事長一智，不知道其他國家何時才會長一智呢？

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知)