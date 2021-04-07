150萬港人想移民　樓價最少冧3成？

早前，最震撼樓市的重磅消息，當屬最新民意調查顯示，香港地每5個人就有一個人想移民！隨着環球疫情有轉趨緩和迹象，未來移民步伐將會愈來愈快。若然最終真的有150萬人移民，屆時香港樓市會是甚麼景象？

香港民意研究所在3月15日至18日期間，於網上訪問5,697名年滿12歲的香港居民，發現多達21%受訪者表示有計劃永久離開香港。有學者直指，該比例不算低，且比以往同類調查的數字高，反映市民對前景和未來發展感失望；又指，移民比例高，不利香港發展，且年輕專業人士的移民成本相對低，估計移民外地後，再回港發展的機會低。

有人說，「移民並非想就可以，香港夠有800萬人想發達喇！」小弟只能說，移民除了經濟實力，更需要是勇氣。例子正是上月底積金局公布的最新統計摘要，去年第3季因永久離港而申索強積金多達8,100宗，涉及金額17.04億元，雖然金額較去年次季大增72.12%，按年亦增21.88%，惟平均每宗提取金額僅約21萬元；每宗金額不多反映離港多為年輕人，積蓄不多卻有勇氣移民。

值得留意的是，若然香港社會、經濟情況進一步惡化，人心思變下，離開的推力一旦高於留港的拉力，移民潮可能一發不可收拾。而可以順利移民的港人，多數是中產、專業人士或年輕人，在香港人口老化嚴峻的情況下，大量人口外移會令本地經濟委靡不振，樓市亦會失去活力，演變成惡性循環。

早前有國際大行，以去年英國內政部推算今年前往英國的港人移民達15.33萬為基礎，預測香港將因此走資2,800億元；而若有150萬人移民，簡單將2,800億元乘以10，則有機會多達2.8萬億元資金流走。

2.8萬億是甚麼概念？大家可以參考一下金管局最新的2月份香港貨幣統計數字，M1約3.586萬億元；M3則約15.947萬億元；未來2至3年若有逾2萬億元流出，將會嚴重打擊香港貨幣基礎，屆時香港銀行體系或未能再如目前般穩如泰山，資金收縮下，加上移民人數持續增加，港樓購買力終有盡時，而沽售壓力卻無限，屆時樓價下跌3成並非無可能。

東網產經專欄作者 林南冧