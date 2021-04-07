中國銀河國際：首季油價大升　睇好石化行業表現

1至2月份中國原油需求持續復甦，按年增長3.02%，整體看來，1至2月份中國加工原油達到1.14億噸，按年增長15.17%；原油產量0.32億噸，按年增長0.25%；原油進口量達到0.9億噸，按年增長4.05%；原油表觀消費量(產量加上進口量)1.22億噸，按年增長3.02%，對外依賴度為73.63%，處於歷史高位。

1至2月份中國成品油產量為0.55億噸，按年增加7.38%；成品油出口786萬噸，按年下降13.9%，成品油表觀消費量為0.48億噸，按年增加11.53%。其中，汽油、煤油、柴油表觀消費量分別按年增長15.0%、21.31%及5.98%；尤其是煤油需求表現搶眼，主要是由於新冠肺炎疫情漸趨緩和，國內航空需求恢復所致，由於內地成品油市場已經飽和，成品油產量佔比逐漸下降，更多轉移至生產化工品。

3月以來，受到油組與主要成員國延長減產、美國正式簽署財政刺激法案等利好因素影響，油價迎來上漲；但於3月18日，美債利率飆升、突破14個月新高，歐洲新冠疫苗接種放緩，美國油品庫存增加利空，原油價格下跌，紐約期油當天跌幅7.12%，創2020年6月以來最大單日跌幅。截至3月29日，布蘭特期油及紐約期油分別達到每桶64.98美元及61.56美元，自年初以來有25%上漲幅度。中長期看來，受惠於新冠疫苗接種帶來的需求持續好轉，2021年原油供需將處於基本平衡或緊平衡狀態，當前油價水平有望繼續維持。

年初至今，石油化工行業收益率為5.56厘，表現優於整個市場，排在109個二級子行業的第26位，截至3月29日，石油化工板塊整體市盈率為20.53倍，隨着業績逐季改善，行業估值水平逐漸回到合理的水平。

風險方面，石油石化板塊或受到油價持續下跌風險影響，另外亦須面對價差下降風險、營收不及預期的風險。

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