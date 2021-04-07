恒指先升後倒跌逾200點　騰訊挫逾3%

港股高開162點後倒跌，失守29,000點關，恒生指數最新跌逾200點或0.6%，報28,736點；國企指數亦跌逾110點或1%，報11,097點；恒生科技指數則跌120點或1%，報8,445點。主板成交暫超過780億港元。

新舊經濟股普遍下跌，科網股中以騰訊挫逾3%跌幅較大，阿里巴巴及美團跌1.5%至2%，小米有電動車概念加持而暫無升跌。港交所亦跌2%，友邦保險跌1%，中國移動偏軟，滙豐控股逆市升0.6%。

【09:20】港股高開162點 藥明生物飆近3%

港股在長假期後復市，甫開市已升穿29,000點關。恒生指數升162點或0.56%，報29,101點；國企指數高開64點或0.5%，報11,217點；科技指數升81點或0.9%，報8,650點。

藥明生物飆近3%，為表現最佳藍籌。

個別大型科網股做好，美團升2.82%報335元。小米集團於3月底正式公布就智能電動汽車業務立項，有指於4月初申請註冊「小米汽車」商標，小米股價早段漲逾2%，報27元。京東集團逆市跌3.3%，騰訊跌約1%，阿里巴巴亦表現偏軟跌0.44%。