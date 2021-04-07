邵志堯：散戶真的可以炒股維生嗎？

很多人都期望自己可以自己成為一個職業操盤手，可以擊敗市場成為長勝將軍，在市場上賺取和打工收入相若或更高的報酬。有這個想法最多的情況，多半是在牛市的第三期，因為那個時候，基本上是所有股票都會上升，是一個雞犬皆升的地步，買中一隻下跌的股票是非常困難，只有沽空股市的人才會賠錢。通常在這個時候便會有，很多人自誇為「股神」，並會真的辭職去作職業操盤手，靠交易去維生。

筆者不能肯定所有人都會失敗而沒有成功者，但能成功的機率卻是非常低，因為他們未有經歷熊市的洗禮，順境，波容易踢；市況一旦逆轉，便見真章。誰人在海中沒有穿泳褲，只有在退潮時才有人知道，100人中應該不會有3個人能真的做得到。正所謂「千金易得，Trader難求」，因為他是一隻會生蛋的金鵝。

股票市場是一個資訊不對稱和心理質素要求極高的遊戲，普通散戶是幼稚園生而大戶是博士生，哥利亞打敗巨人只有在神話中出現，現實中要自己也要提升至博士級别，提升的過程要交點學費是免不了的，交付多少因人而異。明教教主陽頂天窮一生也參透不了心法乾坤大挪移，張無忌用不了半天便學會，投資成績並非和年資掛鈎。

筆者也曾經有過同樣的想法，亦試過無數的策略，需要經過漫長的過程去摸索，才能由虧損轉為持續穩定的盈利。筆者也希望能夠分享自身的學習過程給所有投資者，純粹是經驗的分享，還要強調一點，每一個人有不同的性格，他們有不同的喜好，我的經驗或想法未必對所有人都用得着，他們需要靠自己領悟或要稍作調整，以配合自己性格。

想速成神功筆者建議用真金白銀去參與期指Day Trade，十萬去玩一張小型恒生指數期貨(俗稱細期)，保證金約30,000元，三個月後你的本金有所增加便表示你學會了，虧損的話便告訴你這個遊戲並不適合你，因為在大數法則中，你是持續地賠錢，要徹徹底底審視是心法還是手法出問題。筆者建議用Day Trade的原因是1天有70多枝5分鐘的陰陽燭，而一年只有200多枝日線陰陽燭，坊間3天等於世上1年，還有這是動態的圖示，並非中投資書本中找静態圖表配對理論來得實際，絕對是成長加速器。

筆者會用恒生指數期貨用作為交易標的物，因為這是全港交投量最大的一種產品，每天的波幅上落幾百點，有的時侯更過千點，即每天波幅3數個百分點是基本，極端市況可達5至10%，再加上期指的槓桿，以其margin 期指按金計算，會變成每天盈虧達10至50%，絕對是比玩過山車更刺激，有如玩笨豬跳一樣，需要有無比的膽量才可以嘗試，但是若果參與的人對產品了解得透徹，它並不是坊間的人想像那麼可怕。

坊間對期指買賣都戴上有色眼鏡，認定它是不祥之物，等同毒品，可能是電視劇和電影都描述過輸至傾家蕩產甚至跳樓收場。筆者雖然覺得期指得到這個惡名並不公平，但處理得不恰當而導致悲劇也是鐵一般的事實，故期指往往難脫「壞蛋」的角色…

江西財經大學客座教授 邵志堯