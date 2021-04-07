【高盛推介】 騰訊明顯落後 資金部署好倉
2021年04月07日 11:24
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7日)早段表現明顯落後。觀察個股輪證資金流向，上周四(1日)以流入騰訊淡倉為主，有約3,300萬港元流入，是當中最多資金流入的個股相關資產。周三早段股價回落，資金則重新流入好倉作部署。
投資者如計劃捕捉騰訊的短線反彈，可留意短期貼價騰訊購證(28702)，行使價686.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿11.7倍，短期貼價、高槓桿、高敏感度、適合短線部署，唯年期較短，投資者要特別留意持有時間，減低時間值損耗。
另外亦可留意中期輕微價外購證(28701)，是中期輕微價外證中槓桿最高，屬條款及槓桿都突出的產品，行使價716.38元，2021年6月18日到期，實際槓桿9.7倍，行使價640至740元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。
看淡則可留意短期貼價沽證(22885)，行使價595.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿11.3倍，短期貼價、適合短線部署。
計劃部署騰訊牛熊證，看好可留意貼價騰訊牛證(60840)，收回價610.18元，行使價607.38元，換股比率500，槓桿比率18倍，貼價、相近收回價產品中槓桿最高。
收回價較遠可留意騰訊牛證(62682)，收回價580元，行使價577.5元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，遠牛、是低面值、低街貨。
看淡則留意貼價熊證(60830)，是現時最貼價的騰訊熊證之一，屬高槓桿之選，可利用作短線部署，收回價660元，行使價663元，換股比率500，槓桿比率22.6倍。
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