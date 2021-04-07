【高盛推介】 騰訊明顯落後　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7日)早段表現明顯落後。觀察個股輪證資金流向，上周四(1日)以流入騰訊淡倉為主，有約3,300萬港元流入，是當中最多資金流入的個股相關資產。周三早段股價回落，資金則重新流入好倉作部署。

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