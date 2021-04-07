走得快好世界！基金爆倉事件前夕　大摩拋售50億美元股票

外媒報道，美股Archegos基金爆創事件前夕，投資銀行--摩根士丹利於出事前一晚已經率先沽出價值約50億美元的股票，減少了損失。

據報，大摩在3月25日晚上將與Archegos押注美國媒體股和中概股相關的股票，低價賣給一小群避險基金，價值約50億美元。報道指大摩以這低價拋售股票之前，已經取得Archegos的同意。當時大摩告訴那些接手的買家指，折價脫手股票是因為某個匿名客戶必須追繳保證金，此舉是為了避免客戶倒閉云云。

● 瑞信就Archegos事件撇帳366億 撤換兩高層

事件中受重創的瑞信就沒有這麼幸運，近日瑞信披露將就此撇帳44億瑞士法郎(約366.6億港元)，首季將錄得稅前虧損約9億瑞郎，並將減少派息建議。接連捲入醜聞的瑞信，同時宣布撤換兩名高層，投資銀行主管Brian Chin和風險總監Lara Warner將離職。

除Archegos外，瑞信上月亦受到供應鏈融資公司Greensill爆煲拖累，令人質疑該行的風險管理。瑞信行政總裁Thomas Gottstein表示，會汲取重大教訓，明白到些事件引發股東重大疑慮，承諾會作出糾正。