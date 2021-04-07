內地製造業與服務業復甦速度分化　通脹壓力凸顯

隨着疫情受控、消費需求釋放，內地服務業擴張步伐明顯加快。近日公布的3月財新中國服務業PMI大幅上升2.8個百分點至54.3，連續11個月位於擴張區間，結束3連跌。內地市道好轉，服務業就業明顯改善，服務業就業指數較前月大幅攀升逾3個百分點，重回擴張區間。只是，此前公布的3月財新中國製造業採購經理人指數下降0.6個百分點至50.6，為2020年5月以來最低，可見內地製造業和服務業PMI一降一升，復甦速度分化。

在服務業PMI回升幅度明顯大於製造業放緩幅度的帶動下，3月財新中國綜合PMI為53.1，較前月上升1.4個百分點，顯示整體生產經營活動穩健增長。

財新服務業PMI和綜合PMI走勢與國家統計局官方數據一致，統計局公布的3月服務業商務活動指數上升4.4個百分點至55.2，綜合PMI提升3.7個百分點至55.3。

據報，調查樣本企業普遍表示，疫後市況的進一步復甦，提振了新項目與顧客數量。不過，相比旺盛的內需，外需仍有待改善，3月服務業新出口訂單指數連續第2個月位於收縮區間，但收縮幅度有限。部分企業反映，疫情繼續抑制海外新訂單，新增出口業務輕微下降，說明增長動力主要源於內需轉強。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，新冠疫情以後的經濟復甦仍在持續，3月製造業和服務業供求均位於擴張區間，但兩者邊際改善速度有所分化，製造業恢復速度連續第4個月下降，服務業則強勁反彈。受此影響，服務業就業當月大幅改善，製造業就業市場則明顯承壓。他又表示，通脹仍是未來關注的重點，製造業、服務業成本端和收費端價格指數已連升數月，通脹壓力不斷凸顯，制約未來政策的騰挪空間，不利於後疫情時期經濟的持續恢復。