力保霸權！美國必須大舉投資　首富表態願增繳稅款支持

美國白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)主席Cecilia Rouse昨(6日)表示，美國必須大力投資勞動力、基礎建設和研發，保持競爭力，以守住全球最大經濟體的地位。

外電引述Rouse表示，自1960年以來，美國對於研發的投資佔比已下降1/3，而基礎建設的支出在過去50年內減半。相較其他經濟體，美國在勞動力方面的支出更是「墊底」。

美國總統拜登近日推出2萬億美元的基礎建設計劃。她表示，要確保美國經濟維持全球第一，需要一定的投資，美國政府卻一直沒有做，並補充政府支出也必須處理一些更廣泛的議題，包括氣候變遷等。她又提到拜登曾表示，對於民主以及美國在中國的新技術發展競賽中是否能維持競爭力，當前的情勢將構成根本性的考驗。

● 貝佐斯表態支持 願繳較高企業稅

另一方面，美國電商巨擘--亞馬遜(Amazon)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)表態支持，並願意增加企業稅，以支付美國總統拜登所倡議的2萬億美元基礎設施計劃，成為第一家支持企業稅增加的大型公司。

拜登上周宣布名為「美國就業計劃(American Jobs Plan)」的基礎建設法案，預計將投入2萬億美元，修復基礎建設、推動能源轉型、加強育兒和老年照護等，且為籌措資金，拜登同時也宣布將企業稅從21%提高至28%，而此舉引發業界反彈。

對此，貝佐斯發出聲明，表態支持拜登倡議的2萬億美元基礎設施計劃，稱現在是合適時間去推動大型基建計劃，並坦言上述投資將需要各方的讓步，因此儘管提高稅率會影響公司盈利，亞馬遜仍支持企業稅率的提高。他又期待美國國會和政府共同努力，找到能夠維持收入正確且平衡的解決方案，增強美國的競爭力。

● 補國庫空虛 美國財長呼籲設最低稅率

另一邊廂，美國財政部長耶倫呼籲世界各國應共同設定全球最低企業稅率，以提高各國企業所得稅收入，防止跨國企業將利潤轉移至低稅區或者逃避納稅義務。她指出，過去30年來多國競相降低企業稅率吸引跨國公司，形成逐底競爭，拜登政府將與二十國集團(G20) 成員一起設定全球最低企業稅率，終結這種局面。

她指出，設定全球最低企業稅率有助於結束競相壓低企業稅率、侵蝕企業稅基的行為，確保各國政府擁有穩定的稅收體制和足夠稅收，用於投資必要公共產品及危機應對，確保公民公平分攤政府的財政負擔。

她還批評前朝特朗普政府的政策，指過去4年「美國優先」不應只關乎美國，美國需要重返國際舞台，並與各國一起執行「基於規則的秩序」。

美國總統拜登上周宣布一項總額約2.3萬億美元的基礎設計劃，同時提議將聯邦企業所得稅稅率從目前的21%調升至28%，以籌措資金。華盛頓智庫「稅收基金會」資料顯示，目前全球企業稅率平均值為24%。

外媒引述分析指，如果這項基建計劃在國會通過並完成立法，會讓總部位於美國的公司在全球競爭中處於劣勢，因為其他國家的公司面臨的企業稅率相對更低。另亦有指耶倫也在試圖透過經濟合作與發展組織(OECD)來達成設立全球最低企業稅率的共識，但新冠肺炎大流行、協調稅改規則的複雜性等因素，讓談判進度緩慢。據報僅去年一年，全球就有9個國家降低了企業稅率。