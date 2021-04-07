大宗商品航運費今年已飆逾五成　分析指漲勢或延至明年

新冠肺炎疫情重挫全球經濟後，全球各地經濟正逐步走出疫情，需求不斷增長下，從大豆到鋼鐵等大宗商品的船運成本正在飆升。外電引述分析指出，運費價格上升趨勢尚未結束，恐怕會升至明年。

外電報道，各國在疫情鎖定期間庫存減少、港口營運減慢，現在都加緊購買商品以重建庫存，今年拖運大宗貨物的成本飆升了50%以上，對比不到12個月前跌至4年低點的市場，這是明顯的轉變。分析預計，穀物、鐵礦石、煤炭等乾散貨的運費將保持高位，且伴隨船舶供應緊張、貨櫃流量不均。

運價飆升始於中國率先的經濟復甦，該國製造業重啟、大量進口美國農作物以餵養豬群，進口量如此之大以至於巴拿馬型船(Panamax)的拖船成本升至10多年來最高，有貿易商甚至以70年代的糧食大劫案(The Great Grain Robbery)作比較，當時前蘇聯進口數百萬噸美國穀物導致全球通脹和搶糧。

報道引述挪威運輸公司Torvald Klaveness Group的Peter Lindstrom表示，美國首季出貨量保持強勁，玉米出貨量預計仍高；同時，南美洲傳統的東海岸高峰季節即將到來，巴拿馬型船需求將保持積極。

美國第二季的玉米出貨高峰，亦將撞到煤炭出貨，乾散貨運輸成本再度受到上漲壓力。澳洲、中國去年下半年以來的摩擦，使70多艘船舶停運800萬噸以上的煤炭，兩國因此尋找煤炭買賣新對象，這導致煤炭運輸距離大增。澳洲將煤炭運往印度等國、中國從哥倫比亞、南非等國購買，讓巴拿馬型船使用量增加，而不是大型的海岬型(Capesize，好望角型)船。

此外，報道引述船運資訊機構Arrow Shipbroking Group研究主管Burak Cetinok表示，先前大部分由澳洲運往中國的煤炭都是由最大的海岬型運送，現在則多數縮小為巴拿馬型船，以較小輪船運送相同數量的煤炭，就需要更多的船隻數。

至於長賜號擱淺蘇彝士運河的6天期間，約90艘散貨船受堵，乾散貨市場整體一度更加緊張，疏通後船隻同時出發、到達可能也會造成港口壅塞，但專家認為這不會對運費產生重大影響。此外，美國總統拜登宣布的經濟刺激措施、基礎建設法案，預計亦會對刺激大宗商品需求、再度推高運費。