即將在美國上市　Coinbase料首季收入急增逾9倍

美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase上周宣布，即將在下周三(14日)於美國納斯達克上市，而受益於比特幣史詩級的升勢，該公司預計首季營收將錄得按年增長9倍以上。

外媒指出，Coinbase去年首季營收為1.906億美元，今年則能上看約18億美元，但此數字是初步且未經審計的。季內淨收入則從去年的3,190萬美元增至7.3億美元至8億美元之間。該公司又表示會註冊近1.15億股A類普通股，讓股東將其持股出售給新投資者。在私人市場上，Coinbase的估值為680億美元，如果計及攤薄效應，該數字將增至約1,000億美元。

全球最大的兩種虛擬貨幣－比特幣在過去一年中漲約7倍、以太幣更漲逾11倍。雖然Coinbase主要仰賴交易這兩種貨幣的用戶，但指機構對虛擬資產的興趣增加，預計交易和託管收入今年將能幫助推動增長，未來幾年內將開發一個更大的虛擬資產相關生態系統。

Coinbase稱現在已有5,600萬名驗證用戶，首季的月度交易用戶(MTU)有610萬名。鑑於大部分收入都來自MTU，該公司預測若虛擬貨幣市場再走高，MTU可達700萬，這是最樂觀預測；若市場持平，MTU為550萬；若市場走弱，MTU為400萬。

外電引述消息報道，虛擬貨幣交易平台Coinbase計劃約在4月14日直接於美國上市，成為首家在納斯達克以直接交易形式掛牌的企業。