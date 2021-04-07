【高盛推介】趁低留意京東阿里輪證
2021年04月07日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東數科撤回科創板上市申請，京東集團股價周三(7日)早段明顯回落，下跌逾4%，是第二大跌幅的恒生科技指數成分股，相關消息可留意即時財經新聞。
另外，阿里巴巴周三早段亦跟隨大市回落。
觀察個股輪證資金流向，上周四(1日)見部分資金流入阿里好倉，共有約800萬元流入，當中以流入牛證為主，而周三早段即市資金流入京東及阿里的好倉。
投資者如計劃部署阿里認購證，現時成交最活躍的產品行使價都於254港元附近，提供約7至8倍實際槓桿，但其實市場有更貼價而且槓桿較高的選擇，貼價購可留意阿里購證(28396)，行使價232.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、相近條款產品中槓桿最高。輕微價外證可留意阿里購證(22449)，行使價240.44元，2021年6月23日到期，實際槓桿8.9倍，輕微價外、槓桿較活躍產品更高，兩者槓桿都超過8倍，較活躍證更高，值得留意。
看淡則可留意中期輕微價外沽證(19740)，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿6倍，中期、輕微價外。
計劃即市部署阿里牛熊證，可留意貼價、高槓桿牛證(59407)，收回價214.18元，行使價212.18元，換股比率500，槓桿比率17.9倍，貼價、高槓桿。
以及現時最貼價、最高槓桿的阿里熊證(57766)，收回價230元，行使價232元，換股比率500，槓桿比率19.9倍。
投資者如看好京東，可留意中期輕微價外證中槓桿最高的京東購證(11184)，行使價369.08元，2021年6月8日到期，實際槓桿9.8倍，行使價320至400元間、2個月期以上產品中槓桿最高，是條款及槓桿都突出的產品。
貼價證則可留意京東購證(18358)，是低街貨之選，行使價341.08元，2021年6月30日到期，實際槓桿7.6倍。
看淡則可留意短期貼價京東沽證(14301)，行使價318.68元，2021年5月18日到期，實際槓桿8.7倍，短期、貼價。
京東牛證57729，收回價300元，行使價297元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。
京東熊證50034，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價產品中槓桿最高。
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