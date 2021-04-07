【高盛推介】趁低留意京東阿里輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：京東數科撤回科創板上市申請，京東集團股價周三(7日)早段明顯回落，下跌逾4%，是第二大跌幅的恒生科技指數成分股，相關消息可留意即時財經新聞。

另外，阿里巴巴周三早段亦跟隨大市回落。

觀察個股輪證資金流向，上周四(1日)見部分資金流入阿里好倉，共有約800萬元流入，當中以流入牛證為主，而周三早段即市資金流入京東及阿里的好倉。

京東牛證57729，收回價300元，行使價297元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價產品中槓桿最高。

京東熊證50034，收回價350元，行使價353元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價產品中槓桿最高。

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