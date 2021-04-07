股神巴菲特戰友芒格旗下公司增持阿里巴巴股份

「股神」巴菲特的其黃金搭檔、現任巴郡副主席--芒格(Charlie Munger)，其旗下企業Daily Journal Corp.披露增持了美股--阿里巴巴，估計持倉市值約3,750萬美元(約2.925億港元)。

外媒報道，總部位於美國加州洛杉磯的Daily Journal創立於1987年，是美國加州發行量最大的法律報紙集團公司，後來進軍專業軟件服務領域，服務於法院等司法機關，實現案例的雲端化管理，而芒格為該集團的董事長。

根據Daily Journal提交給美國證監會(SEC)的13F文件顯示，該公司在今年第一季新建倉阿里巴巴美股，在3月底的持股數為16.532萬股，以當時的股價計算持倉市值約3,750萬美元。此外，該公司還持有富國銀行、美國銀行、浦項制鐵和美國合眾銀行的股份，這些投資自去年底以來一直沒有變化。

上月，有報道引述芒格在Daily Journal的年度股東大會上，稱讚內地的自動化和進步，指沒有任何一個大國能如此迅速地擺脫貧困，現在在中國看到的一切讓其震驚，中國的工廠現在全是自動化的機械人，中國已經邁入現代化國家的行業，而且他們非常善於經營。他又認為，中國在經濟管理方面表現得非常精明，而且中國在管理經濟方面取得了比美國更好的結果，這種情況可能會繼續下去。