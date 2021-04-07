高盛美元淡倉投降之後　美匯指數見兩周新低

面對近半年美元強力升值，投資銀行——高盛近日撤下看淡美元的建議，另該行預期歐洲經濟即將反彈，歐元將轉強，並有利於大宗商品和風險資產。不過，高盛的美元淡倉「投降」之後，美匯指數跌穿93，今早(7日)曾低見92.257，創兩星期新低。分析指投資者鎖定利潤及美國債息回落，都令美元短線受壓。

美元兌日圓失守110，低見109.68，跌幅0.4%；美元兌瑞士法郎跌0.6%。英國即將重啟經濟，刺激英鎊兌美元曾升穿1.39水平，高見1.3918的逾兩周新高，但獲利盤拖累英鎊最多倒跌近0.7%，低見1.3803；歐元兌美元於1.18失而復得，報1.1876，升近0.6%。

高盛去年10月發布報告，看淡美元對主要原物料貨幣的匯率走勢，包含美元兌澳元、新西蘭元以及挪威克朗。淡倉操作讓高盛斬獲5%回報率，然而美元年初至今表現卻開始疲軟。美匯指數年初反彈並一度收復93大關，總計今年來上漲3%，其中3月漲幅更達2.5%。

高盛分析師Zach Pandl近日表示，美國企業增長以及債券孳息率持續上升，將支持美元短期的漲勢。該研究團隊還表示，下一步應聚焦於歐洲的經濟復甦，可以開始布局，因歐洲4至5月疫苗接種速度可望顯著加快，之後防疫措施有望放鬆，屆時歐洲經濟增長加速應有助於扭轉美、歐債孳息率曲線的分歧，並且有利於大宗商品價格和風險資產。

儘管10年期美債孳息率自年初的0.92%飆升至1.71%，但10年期德國國債孳息率僅自-0.61%上升至-0.3%。故該行預估3個月後歐元兌美元目標價為1.21美元，12個月目標價則為1.28美元。