【瑞通推介】恒指先升後回　騰訊美團好倉受追捧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚自紀錄高位回落，道指收報33,430點，跌96點或0.3%。

恒指在假期前以全日高位28,938點收市，升560點或2%，一舉收復10天和20天線。周三(7日)早段曾升逾100點，重上29,100點，其後倒跌至28,800點附近。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四(1日)淨流出逾6,700萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,900萬元，反映投資者預期大市急升過後將見調整。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股在4月開局時強勢上漲逾7%，收報654元，一舉重越10天、20天和100天線。周三早段高位回軟，跌3%，於640元以下整固。上周四有逾30億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，近1億元淨流出其好倉，淡倉同日則有近3,400萬元淨流入。

美團上周四曾飆1成至328元，收市維持9.3%升幅，報325.8元，重越10天和20天線，是表現最好藍籌。周三早段曾再升逾2%，觸及335元，其後轉跌，考驗320元水平。上周四有逾6億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾1,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,700萬元淨流入。

小米集團在假期前連續兩個交易日進行股份回購，股價收升2.7%於26.45元。小米近日正式公布就智能電動汽車業務立項，主席雷軍公布首款小米汽車將是轎車或SUV。另集團現正就多款手機和智能家居產品進行促銷活動。小米周三早段曾升2%，一度重返27元，暫連升4個交易日並升穿50天線。上周四有逾8億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，分別有逾1,600萬元和逾50萬元淨流出其好倉和淡倉。

有傳內地官方要求所有影片平台的日本動畫要「先審後播」，使嗶哩嗶哩平台上能夠正常播放的日本動畫數量銳減，不過消息暫對股價影響不大。股份在上周四發力上揚逾5%，收報870元。周三早段曾升2%，高見888元，創上市新高，惟其後升幅收窄。嗶哩嗶哩將於下周三(14日)收市後納入恒生綜合指數以及恒生互聯網科技業指數。逾230萬元在上周四淨流入其認購證。

石油輸出國組織及盟友同意下月起放寬減產規模，另市場關注伊朗核協議會談以及歐美疫情發展對油市供求影響，國際油價近期反覆偏軟。中國海洋石油在假期前沿10天線回落至8.11元，錄4連跌，周三早段曾回升約1%，重返8.2元之上。上周四有逾190萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。

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