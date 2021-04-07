港今年新股集資額勢再破紀錄　中概股將持續「回家」

有一間會計師行認為，今年本港新股市場有望打破2010年「新股大時代」近4,500億元集資額紀錄，包括超過10隻第二上市的中資概念股，籌逾1,000億元，當中亦會有首間企業同股不同權(WVR)企業，全球集資排名維持三甲。

對於上周中概股集體下跌，會計師指，中概念回流與否要考慮多項因素，包括投資者基礎、交易風險等，而在地緣政治未有明顯改善下，香港作為流動性較強的市場，有助分攤監管風險，估值未必是最重要考慮，相信中概股會持續「回家」。

新經濟股估值回調，有會計師指，在新冠肺炎疫情期間，對經濟發展及增長發揮重要作用，認為中長線相關新股仍會受投資者歡迎，料年內有4至5隻集資至少100億元的新經濟「巨無霸」新股，全年新股宗數達120至130宗。

早前外媒報道指，內地有意設立新的交易所，以吸納海外企業及中資概念股「回歸」。他認為，中國資本市場仍然年輕，過去亦不斷進行改革，如深圳證券交易所將主板及中小板合併、上海科創板容許WVR股等，不排除日後有機會出現「國際板」，但相信現時當局會聚焦在主板改革及科創板發展。

他又指，香港作為國際金融中心地位穩固，資金自由流通，又有互聯互通機制，部分企業在港的估值會更高，加上本港不斷革新市場，吸引不同類型企業來港上市，如上周就放寬第二上市要求諮詢市場，市場上亦有多新產品，相信資金會繼續來港。

對於港府計劃年內引入特殊目的收購公司(SPAC)上市機制。會計師指出，相關機制興起主要是市場資金充裕，目前多個地方亦探討有關議題。隨着投資者對不同上市方式接受程度高，但香港與美國市場投資者構成有別，相信當局會在做好投資者保障的前提下，予市場更多選擇。