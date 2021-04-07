港匯見逾1年新低 道期升31點
2021年04月07日 16:15
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美匯指數處92.3水平，港匯低見7.7835創逾1年低位，離岸人民幣(CNH)企6.5484，美元兌日圓處109.85，歐元企1.1871，英鎊見1.3898。金價處每安士1,739美元。油價回升，布油報62.99美元，紐油見59.54美元。道指期貨上升31點。
●市後關注點
-20:30 美國2月貿赤
●港股午後維持跌勢，恒生指數全日跌263點或0.91%，報28,674點；國企指數跌146點或1.31%，報11,070點；恒生科技指數跌117點或1.37%，報8,451點。主板成交1,710億港元。港交所跌2.39%，騰訊跌3.74%，京東跌3.51%。https://bit.ly/31VswJD
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