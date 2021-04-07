【產經直播】港股假後冇神氣 次季部署要變陣？
2021年04月07日 16:42
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港股長假期後欠缺動力，恒指周三(7日)高開162點，重上29,000點水平後，受A股及港匯拖累下，最終收市跌263點，報28,674點。港股假後「冇神冇氣」，唔通第2季部署要變陣？
龍頭科技股拖低大市，騰訊(00700)跌逾3%，美團(03690)及阿里巴巴(09988)分別跌逾2%及1%；另外京東(09618)旗下京東數科，撤回內地上市申請，股價一度挫超過4%，新經濟股是時候撈貨未？
中遠海控(01919)發盈喜，料截至今年3月底的首季淨利潤約154.5億元人民幣，日賺1.7億元。股價受消息刺激大升近3成，依家追入仲博唔博得過？
晶片股做好，其中台積電計劃未來3年投資1,000億美元擴能，另外中芯(00981)亦於4月1日起全線加價，股價周三(7日)升逾半成，而ASM太平洋(00522)及華虹半導體(01347)股價分別升逾6%及半成，晶片股前景仍可睇高一線？
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