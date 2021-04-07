科技團體警告：美國若不增加移民　霸主地位將拱手讓給中國

由科技業領袖創立的移民游說團體「FWD.us」發表的研究指出，若美國不想辦法增加合法移民，恐怕會失去全球最大經濟體的地位，並將其拱手讓給中國。

外電報道，FWD.us與喬治梅森大學合作進行的研究報告指出，按照美國目前的人口趨勢和移民水平，預計到2025年，美國的經濟規模將是中國的3/4。

報告指出，若沒有更多的移民，美國未來幾年的人口將高齡化，老年人口的增長速率將超越處於工作年齡的成年人口。報告認為，美國老年人的社會保障及醫療保險等津貼的支出，可能超越年輕工作者所繳的稅。

儘管單就提高移民水平，不足以確保社會保障信託基金的償付能力，但這確實有助於延長基金耗盡的時限。目前該基金預期在2034年耗盡資金，但增加移民水平有助於延長一年或更長時限，具體取決於每年增加分發的簽證數量。

報告研究顯示，若合法移民水平增加1倍，估計到2050年，美國每100個工作年齡人口中，家中將有31位年長者需扶養。就目前移民水平來看，每100個工作年齡人口中，家中有37位年長者。在合法移民水平增加1倍的情況下，美國GDP到2050年將達46.8萬億美元的規模，低於中國的49.9萬億美元；如是者，約到2035年，中國的經濟規模就會超越美國。

報道指出，現階段拜登每年發行綠卡的數量僅打算增加35%。不過，支持降低移民水平的團體認為，若給予非法移民者美國公民的身份，將使這些移民享有美國福利，擠壓到美國的社保及醫療計劃。