美國提出設立全球最低企業稅　呢個經濟體未必合作…

美國財長耶倫近日提出「全球最低企業稅」，以確保政府擁有穩定的稅收制度和稅收公平。外電報道，全球最低企業稅將打擊企業透過避稅天堂規避稅收的行為，但依賴低稅率吸引外企的國家如愛爾蘭，則可能不會接受全球最低企業稅。

主要經濟體推行全球最低企業稅的目標，是阻止跨國公司將利潤和稅收轉移到低稅率國家。隨着企業避免在母國支付更高的賦稅，無形資產的收入如藥品專利、軟件和知識產權使用費等，都愈來愈多地被轉移到低稅率司法管轄區，而此舉侵蝕了企業母國的稅基。

外媒分析，拜登政府提出全球最低企業稅，即是希望在減少稅基侵蝕之際，讓美國企業免於財務劣勢，同時維持美企在創新、基礎設施等方面和其他國家間的競爭力。而特朗普政府便曾在2017年，實施全球無形資產低稅所得(Global Intangible Low-Taxed Income，GILTI)，其規定若美企在海外市場被課的稅率低於一定門檻，便須額外向美國國稅局繳稅；目前GILTI的最低稅率為10.5%。

報道又指，經濟合作與發展組織(OECD)一直協調全球140個國家彼此協商稅收，如制定跨境數碼服務相關的稅制和協商全球最低企業稅率，而後者的談判在技術上更簡單，政治爭議亦較小。OECD和G20國並希望，能在今年中就制定跨境數碼服務稅，和全球最低企業稅達成共識，若前述兩項稅收措施能落實，則企業最終將在全球支付約500億到800億美元的額外付稅，其中有絕大多數為全球最低企業稅。

若各國就全球最低企業稅達成一致意見，各政府仍能設定他們想要的任何本國企業稅率，如果企業在特定國家/地區支付的稅率較低，那麼本國政府即能將其企業稅率，調升至議定的最低比例，以避免企業將利潤轉移到避稅天堂。

OECD討論的全球最低企業稅率接近12.5%與愛爾蘭現行的企業稅率相同。鑑於愛爾蘭近年的經濟受益於低稅率下的外企投資，因此當局不僅一直抗拒和歐盟協調其稅制，該國在全球最低企業稅方面亦可能不會接受全球最低企業稅的安排。

此外，其他問如全球最低企業稅是否應該納入投資基金，和不動產投資信託等行業、新稅率的採用時間，和新稅能否與美國2017年實施、旨在阻止稅基侵蝕的稅制改革相容等等仍有待商討。