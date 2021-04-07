華為轉型有困難！據報將解散雲端和人工智能部門

內地傳媒報道，被美國針對的華為目前在技術禁令下，正努力拓展業務求生，但該公司卻將解散其雲端和人工智能部門。報道指出，華為的舉動顯示該公司在從設備製造商，轉型向服務供應商的過程中遭遇困難，同時有華為員工透露，由於進入雲端市場的時間較遲，故其雲端服務仍然落後於競爭對手。

該公司在4月2日的備忘錄中指出，雲端和人工智能部門將會分拆成兩個部門，其中伺服器和硬件儲存操作業務，將由華為的網絡產品和解決方案部門負責，該部門亦將負責產品研發。

據報，華為的管理層成員張平安已被任命為雲端業務部門總裁，此前華為常務董事余承東曾在今年1月，成為華為雲端和人工智能部門的總裁。張氏則曾負責華為消費者業務的雲端服務，其主管曾為余承東。

華為的組織變動，顯示公司在從設備製造商，向服務供應商轉型的過程中遭遇困難。華為原本的核心業務包括商業電訊網絡、企業業務和消費者業務，並約在2010年起，開始實施雲端計算戰略，隨後在2017年成立業務部門，以進軍雲端服務市場。

雖然研究公司Canalys數據顯示，華為在去年第四季成為中國第2大雲端服務供應商，市佔率達17.4%，且華為輪值董事長胡厚崑也曾在今年3月31日表示，雲端服務去年收入按年大增168%，惟創辦人任正非仍在去年11月指出，華為的雲端服務處於中等水平，尚未達到高級階段。

另外，有華為員工透露，華為雲端服務仍落後競爭對手。目前，阿里巴巴在中國的雲端服務市佔率超過40%。