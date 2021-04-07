富途：近2成「Y世代」去年投資回報逾1倍

互聯網券商富途控股(美股：FUTU)公布去年客戶投資交易數據，發現旗下平台的「Y世代」(泛指1981年至1996年出生)及「Z世代」(1997年及後出生)交易頻率相若，其中「Y世代」的全年平均交易額達760萬港元，較「Z世代」高出43%，兩者交易正股佔比超過60%，以新經濟股受熱捧，十大熱門交易美股包括蔚來(美股：NIO)、蘋果公司(美股：AAPL)及阿里巴巴(美股：BABA)等，並集中於高增長科技股。

富途平台上的「Z世代」過去1年平均每人瀏覽個股數近200隻，較「Y世代」的154隻，高出近30%。投資回報方面，較年長的「Y世代」具優勢，在獲利的投資者中，有18.8%的「Y世代」投資者獲得1倍以上的回報，意味每5位獲利便有1位帳面資產增加1倍。值得留意的是，超過30%獲利「Y世代」及」Z世代」於去年獲得超過50%的投資回報。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華稱，隨着「Y世代」及「Z世代」逐漸成為投資理財的主力軍，他們的投資行為及喜好對市場有重要參考作用。公司未來會繼續追蹤新世代的投資趨勢，並積極發展旗下「牛牛圈社區」，建立跨地區的互動交流生態圈。