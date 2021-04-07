【新盤追擊】沙田瓏珀山　安居樂業之選

沙田作為香港第一代新市鎮，發展逾半世紀，據美聯物業首席助理聯席董事陳國良指出，沙田區的生活、娛樂及交通等配套非常完善，不少住宅外望開揚山景和城門河景，十分宜居。

沙田區房屋需求龐大，每有新盤推出，立刻成為市場焦點，新鴻基地產旗下的瓏珀山便是其中之一，樓盤位處山坡之上，私隱度極高，住戶可飽覽沙田市開揚景致。全盤共分兩期發展，提供逾300個單位，當中第一期提供196伙，主打三、四房戶型，另設特色戶，面積介乎920至2,152方呎。

至於交通，瓏珀山距離港鐵沙田圍站約10分鐘步程，一程車搭5個站，便直達啟德站，而待日後沙中線的大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段開通後，由沙田圍去到金鐘站只需23分鐘，大大節省出行時間。

樓盤鄰近多個「沙田友」必去的地方，例如隱世美食集中地的京瑞廣場和河畔花園、巨型旗艦商場：新城市廣場以及充滿文化氣息的香港文化博物館等，適合不同生活喜好的住戶。欲知項目更多優勢，即刻去片了解！

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