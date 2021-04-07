發展商「月月有樓賣」　次季一手市保持熱鬧

踏入第2季，發展商急不及待籌備大規模開盤攻勢，個別發展商更計劃季內連開多盤，當中包括各區大型項目，部分更可望短期內率先登場搶客，料帶動次季一手市況保持熱鬧。

●沙田瓏珀山首推40伙 周內公布招標安排

他指出，首兩月一手市場非常暢旺，近日略為回氣屬正常，第2季料會繼續活躍，剛性需求會持續。他透露，季內將會有多個新盤開售，包括元朗站第1期、屯門御海灣第2期及天水圍濕地公園項目等，不單止會月月有樓賣，個別月份可能連推兩盤。新地代理總經理胡致遠稱，瓏珀山示範單位周內有機會開放。

●【多相】沙田瓏珀山示範單位首度曝光

●啟德THE HENLEY I最快4月開售

第2季新盤開售潮快將展開。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，旗下啟德沐泰街7號項目第1期，正式命名為THE HENLEY I，由於2期仍待批預售，4月有機會先推售第1期。

他指出，首期由兩座高座及部分低座組成，共設479伙，標準戶間隔由開放式至三房不等，亦設小量特色戶。整體佔約34%為兩房半至三房半單位，該類標準單位實用面積由546至889方呎，特色戶最大面積1,350方呎。

●維港滙III加推82伙周日發售 入場費約666萬元

由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，剛加推全新2號價單，提供39個單位，間隔介乎開放式房至兩房，實用面積277至449方呎，折實平均呎價26,168元，折實售價由697.52萬至1,175.28萬元，呎價24,996至28,087元。當中最低售價及呎價單位為1B座17樓E單位，屬開放式設計，實用面積277方呎。

發展商同時發出新​銷售安排，落實周日（4月11日）發售82伙，包括14個開放式、51個一房及17個兩房單位，實用面積由277至524方呎，折實平均呎價25,818元，折實售價 666.88萬至1,300.24萬元，呎價24,075至27,937元，折實市值約7.26億元。項目同時加推6伙以招標形式銷售。

●屯門瑧譽一周連沽兩屋 吸金逾2.35億元

洋房新盤交投加快。據一手銷售資訊網資料，保利置業集團（00119）旗下屯門瑧譽再錄成交，22號洋房剛以逾1.17億元售出，呎價28,355元，售價包括兩個車位。該洋房實用面積4,158方呎，花園面積796方呎，天台則為930方呎。成交紀錄冊顯示，該盤於本月暫已速沽兩座洋房，套現逾2.35億元。

●Silversands連天台特色戶呎售逾2.32萬元

信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，剛再錄得特色單位交投。單位為5A座9樓E室，實用面積304方呎，天台面積224方呎，成交價逾708.24萬元，呎價23,298元。

同系觀塘凱滙第2期則售出5座41樓N室，成交價1,665.95萬元，呎價21,978元。