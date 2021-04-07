部分屋苑欠動力　馬鞍山星漣海錄明賺實蝕個案

樓市買賣氣氛雖旺，惟部分屋苑樓價欠缺上升動力，馬鞍山星漣海及粉嶺碧湖花園，近日相繼錄得明賺實蝕個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座低層H室，實用面積566方呎，套三房間隔，獲買家以975萬元買入，實用呎價約17,226元，原業主於2009年10月以410萬元購入，帳面升超過1倍，獲利565萬元，新買家為外區客。

●柴灣杏花邨48座高層4室，實用面積547方呎，兩房及連露台設計，同區客見市況暢旺，故加快入市決定，斥841.8萬元承接，實用呎價約15,389，原業主於2005年3月以約265萬元購入，是次轉手帳面獲利約576.8萬元。

●鰂魚涌太古城4月至今錄得7宗成交，其中鳳山閣中層A室，實用面積530方呎，兩房間隔，望內園景，以1,075萬元易手，實用呎價20,283元，新買家屬於投資客，原業主於1993年以230萬元買入，持貨28年，帳面獲利845萬元，單位升值367%。

●鰂魚涌康怡花園B座低層5室，實用面積約710方呎，套三房間隔，望山景，近日以1,100萬元易主，實用呎價約15,493元，屋苑4月至今累錄約8宗二手買賣，現時有約228個放盤，入場費由760萬元起。

●北角城市花園4座中層F室，實用面積897方呎，套三房間隔，享海景，去年11月放盤，原先開價1,700萬元，劈價120萬元或7.1%，最終以1,580萬元成交，實用呎價17,614元，原業主早於1997年6月以828萬元購入，持貨近24年帳面獲利752萬元，單位期內升值約91%。

●天后龍濤苑2座極高層G室，實用面積約290方呎，一房間隔，外區用家輕微議價後，以606萬元購入，實用呎價約20,897元，原業主於2017年12月份以約555萬元購入，持貨逾3年多，是次轉售帳面獲利約51萬元，升值約9.2%。

●跑馬地逸園頂層複式單位，實用面積約3,130方呎，四房連三套房間隔，近日以330,000元租出，實用呎租約105元，逸園由大業主全幢放租，上述為逸園最新錄得的租賃成交個案，虺時入場月租叫價由175,000元起。

●堅尼地城浚峰低層D室，實用面積464方呎，兩房間隔，望山景，附有露台，以1,100萬元易手，實用呎價23,707元，新買家屬於南區用家，購入單位作上車之用。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6天9宗買賣，平均實用呎價約13,989元，包括5期蘭秀道14號中層B室，實用面積657方呎，套三房間隔，外望街景，最初開價948萬元，放盤1個月，現降價30萬元，以918萬元成交，實用呎價13,973元，新買家為外區換樓客，而對上一宗同類型單位於上月底售888萬元，反映該類型單位短短一星期升值30萬元。

●長沙灣碧海藍天3座低層H室，三房間隔，實用面積約577方呎，以約23,800元放租約1星期後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約1,000元，以約22,800元租出，實用呎租約39.5元，新租客為夫婦，心儀單位新淨整潔，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣泓景臺5座高層H室，實用面積496方呎，兩房間隔，吸引同區家庭客承接，成交價923萬元，較原叫價936萬元，調減13萬，實用呎價約18,609元，原業主於2018年1月以約835萬元購得，是次轉手帳面獲利約88萬元，升值約10%。

●奧運站柏景灣10座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，座向東南方，最初開價1,020萬元，放盤僅2天，即以995萬元易手，實用呎價21,352元，新買家為同區租客，見區內樓價在疫情下未有大幅下調，決定加快入市步伐，轉租為買，入市上址作新居。

●奧運站凱帆軒2座高層A室，兩房間隔，望海景，實用面積約466方呎，以約850萬元放盤約4個月後，議價後減價30萬元，以約820萬元成交，實用呎價約17,597元，原業主於2008年9月以約415萬元購入，轉售帳面獲利約405萬元，物業升值約97.6%。

●紅磡海逸豪園4座低層F室，實用面積約1,082方呎，套三房連工人套房間隔，開價2,000萬元放售，其後減價20萬或約1%，日前獲買家以1,980萬元以連租約形式承接，實用呎價約18,299元，新買家為投資者入市，購入單位長線投資。

●紅磡黃埔花園4月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價16,651元，其中5期2座中高層A室，實用面積503方呎，兩房間隔，去年11月開價880萬元，現以860萬元沽出，實用呎價17,097元，新買家為外區換樓客，搬入市區，原業主則早於1988年以約82萬元買入，持貨長達33年，現轉手帳面大幅獲利778萬元離場，單位升值逾9倍。

●將軍澳峻瀅4月暫錄約4宗買賣，有望追平上月全月15宗交投量，現時平均實用呎價約14,018元，該盤6座低層E室，實用面積504方呎，兩房間隔，享山景，去年11月開價728萬元，現降價20萬元，以708萬元沽出，實用呎價約14,048元，新買家為新盤向隅客。

●將軍澳居屋富康花園2座極高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場原以780萬元放售，經議價後減價27.2萬元或約3.5%，最後以752.8萬元沽出，實用呎價約12,716元，新買家第一次參觀單位，即議價洽談來回幾天，便決定買入。

●將軍澳夾屋旭輝臺2座中層A室，實用面積481方呎，兩房間隔，望市景，於2月放盤，自由市場開價680萬元，累减37萬元，減幅達5%，獲區內買家以643萬元承接，實用呎價13,368元。

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新界區

●馬鞍山星漣海3B座低層E室，實用面積769方呎，三房間隔，原開價1,190萬元，減價10萬元，獲買家以1,180萬元承接，實用呎價15,345元。原業主於2017年3月以1,173萬元購入單位，持貨4年帳面獲利7萬元，單位期內升值0.6%，明賺實蝕離場。

●馬鞍山居屋錦泰苑M座低層1室，實用面積517方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價560萬元，放盤5個月，減價58.5萬元或約10.5%，以501.5萬元沽出，實用呎價9,700元。

●馬鞍山海栢花園2座中層E室，兩房間隔，實用面積約388方呎，早前叫價約738萬元放售單位，新婚上車夫婦買家承接，雙方議價後終以715.8萬元成交，實用呎價約18,448元。

●沙田碧濤花園3期雅芝閣中層A室，實用面積702方呎，三房間隔，日前以900萬元易手，實用呎價12,821元，原業主則於2004年以314萬元購入單位，持貨17年帳面獲利約586萬元離場，單位升值約187%。

●沙田第一城4月暫錄約8宗買賣，與上同期相若，屋苑最新錄47座高層E室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以505萬元易手，實用呎價17,782元，原業主則於2018年以480萬元購入單位，持貨3年，是次沽出單位獲利25萬元離場。

●沙田偉華中心3座中層B室，實用面積358方呎，兩房間隔，議價後以622萬元易手，實用呎價17,374元，原業主於2007年以157萬元入市，持貨14年帳面獲利約465萬元，單位升值約3倍。

●沙田溱岸8號4月錄首宗買賣，單位為2座中層B室，實用面積934方呎，套三房及工人套房間隔，以1,918萬元易手，實用呎價20,535元，原業主則於2014年以1,380萬元購入，持貨7年帳面獲利538萬元，單位升值約39%。

●沙田濱景花園3座中層D室，實用面積645方呎，三房連套房間隔，望馬場景，原叫價1,200萬元，放盤半年累減210萬元或約17.5%，以990萬元沽出，實用呎價15,349元。

●大埔帝欣苑32座高層A室，實用面積883方呎，套三房間隔，望山景，原開價1,300萬元，放盤兩個半月，大幅減價190萬元，減幅14.6%，獲用家以1,110萬元承接，實用呎價12,571元。

●大埔新峰花園8座中層B室，實用面積883方呎，套三房連儲物室間隔，以912萬元沽出，實用呎價10,328元，原業主早於1998年3月購入上述單位，當時作價503萬元，持貨23年至今沽售，帳面獲利409萬元。

●粉嶺花都廣場4月暫錄約2宗買賣，包括7座高層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，開價約567萬元，議價後以567萬元獲承接，實用呎價約13,729元，屬近期高價成交，原業主則於2009年以133萬元購入，持貨12年帳面獲利434萬元，單位升值約3.3倍。

●粉嶺綠悠軒7座低層B室，實用面積約479方呎，兩房間隔，早前叫價約550萬元放售，雙方數度議價後，以532萬元成交，實用呎價約11,106元，原業主於2008年1月以約155萬元購入上址，轉手帳面獲利約377萬元。

●粉嶺牽晴間4月暫錄約4宗買賣，包括5座高層H室，實用面積384方呎，兩房間隔，議價後以600萬元獲承接，實用呎價15,625元，原業主於2015年以396萬元購入，持貨約6年帳面獲利約204萬元，單位升值約52%。

●粉嶺碧湖花園5座高層C室，實用面積441方呎，兩房間隔，放盤2個月，原叫價580萬元，減價12萬元，獲同區上車客以568萬元承接，實用呎價12,880元。原業主於2018年4月購入單位，當時作價550萬元，持貨滿3年辣招鬆綁沽售，帳面獲利18萬元，僅升值約3.3%，料蝕使費離場。

●上水居屋彩蒲苑B座低層9室，實用面積約363方呎，兩房間隔，於已補價自由市場價以418萬元沽出，實用呎價約11,515元，原業主於1984年12月以約12.66萬元購入，當時仍未補地價，持貨至今約37年轉手，屋苑現時約有48個單位放售，最低入場費由420萬元起。

●元朗YOHO Town第7座中層G室，實用面積約637方呎，套三房間隔，望山景，叫價1,050萬元放售，經議價後減價10萬元或約1%，最後以1,040萬元完成交，實用呎價約16,327元，原業主於2003年7月以217.9萬元購入，持貨約18年，物業升值約3.8倍。

●元朗尚悅一周錄10宗成交，包括7座高層E室，實用面積357方呎，「細兩房」間隔，以548萬元同類型單位最近五個月新高價沽出，實用呎價15,350元，原業主於2016年9月以388萬元買入，持貨4年半轉售帳面獲利160萬元或約41%。

●元朗PARK YOHO本月首6天連錄6宗買賣，其中PARK YOHO Genova第16A座低層E室，實用面積251方呎，開放式間隔，零議價以430萬元成交，實用呎價17,131元，新買家為上車客，原業主於2017年7月以351.06萬元一手買入，持貨將近4年轉售帳面獲利78.94萬元或約22%。

●元朗PARK YOHO第1A期10B座低層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，叫價705萬元，微減5萬元，即獲用家以700萬元承接，實用呎價13,183元，原業主於2015年12月以502.9萬元一手買入，持貨逾5年轉售，帳面獲利197.1萬元或約39%。

●天水圍嘉湖山莊4月暫時錄得15宗買賣，麗湖居1座低層C室，實用面積546方呎，三房間隔，向銀座商場，原業主透露底價550萬元，日前獲4組準買家同時出價爭奪，立即反價10萬元，其中外區客為資助首期讓一對剛投身社會的子女置業上車，爽快決定以一口價560萬元承接，實用呎價10,256元。

●屯門時代廣場C座低層8室，實用面積272方呎，一房間隔，早前叫價420萬元放售單位，吸引區內客洽商承接，輕微議價後終以416萬元成交，實用呎價約15,294元，原業主於2017年7月以約379萬元購入，轉手帳面獲利約37萬元，期間物業升值近10%。

●屯門市廣場4月暫錄得3宗買賣，其中8座高層E室，實用面積356方呎，兩房間隔，租客最近遷出，原業主見市況回暖，便將單位以530萬元放售，微減10萬元，隨即以520萬元成交，實用呎價約14,607元，新買家為外區上車客，見近期樓市回復升勢，為免遲買會貴，僅輕微議價入市上址。

●青衣青怡花園5座低層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，望泳池景，由去年9月中開始放盤，原叫價598萬元，經議價後減價43萬元或約7.2%，最後以555萬元成交，實用呎價約16,181元，屋苑4月至今錄得3宗二手買賣，平均實用呎價約15,127元。