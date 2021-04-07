道指早段升45點　騰訊ADR瀉近10%

聯儲局公布上次議息紀錄前，美股周三(7日)早段好淡爭持，道指升45點，報33,475點，標指升4點，至4,077點；以科技股為主的納指則跌17點，至13,681點。

Ally Invest首席投資策略員Lindsey Bell表示，毫無疑問，股市現時動力強勁，惟隨時會「抖一抖」，以等待投資者消化所有利好消息，並決定不明朗風險如通脹之下的股票定價。事實上，新一季業績期來臨前，投資氣氛近期開始轉淡，美國的證交所周二成交量今年來首次跌穿10億股。

人造肉生產商Beyond Meat宣布在中國興建首家美國以外的廠房，股價早段升2.84%至137.76美元。

瑞信據報已沽清與爆煲對沖基金Archegos相關股票持倉包括媒體公司ViacomCBS及時裝網店Farfetch等，掃除市場不明朗，帶動股價周二(6日)紛紛掉頭倒升。ViacomCBS周三進一步獲Wolfe Research調高投資評級至「跑贏同業」，指其股價最近波動後，現處吸引水平，股價早段續漲3.09%至45.72美元。