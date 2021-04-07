【一手盤攻略】新地沙田大宅瓏珀山全接觸！

中原地產資深區域營業董事黎宗文表示，沙田區地理位置優越，設有多條行車隧道，前往港九多區均相當快捷。由瓏珀山駕車出發，最快只需10多分鐘，便可抵達啟德及九龍灣一帶商貿區，至於前往中環核心商業區亦只需20多分鐘。另外，樓盤距離港鐵沙田圍站僅約10分鐘步程，由沙田圍站出發，現時只需15分鐘便可直達啟德站；當沙中線全面啟用後，前往會展及金鐘站亦只需約20分鐘時間。

至於消閒運動選擇亦相當多元化，瓏珀山背靠山巒，閒時想親親大自然亦都相當容易，走上鄰近蝌蚪坪亦只需半小時步程；若假日想跟親朋好友郊遊，亦可以沿衛奕信徑及麥理浩徑，前往其他郊野公園燒烤或與小朋友玩樂。想了解更多有關瓏珀山配套及資料，立刻觀看影片吧！