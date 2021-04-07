【產經評論】美搞經濟大融合　設局引爆華泡沫

美國正與20國集團(G20)合作商討設立全球企業最低稅率，美其名是藉此確保各國政府擁有穩定的稅收體制和足夠的收入應付公共開支，實際上是旨在緩減美國財赤，同時又藉着拉盟友落水以確保美國企業競爭力不受損害，廣闢「銀彈」配合其國內大興土木和科技興國計劃，全方位抗衡中國崛起，保其世界霸主地位！

美國前總統特朗普在任期間曾進行大規模稅改，將企業利得稅率由35%大降至低於國際平均水平（24%）的21%，以鼓勵更多美企回流，並為美股帶來上升動力。之不過，受就業市場結構和產業鏈等限制，加上其他國家也積極降低稅率以留住跨國企業，結果特朗普的「美國優先」落空，稅收反而減少，加上疫情增添財政壓力，美元信用備受衝擊。

耶倫年初上任後其中一個重任，就是盡快改善政府財政。畢竟「三軍未動，糧草先行」，缺「銀両」又如何爭霸？除了準備向國內中產以上增納稅收、針對巨型科企實施反壟斷罰款外，她更與G20商討實施全球企業最低稅率，以圖結束為期30年的企業稅競爭，來一個「世界經濟大融合」，既能拓闊財政收入，又可確保不會因稅率差距擴闊而削弱美國的競爭力。

誠然，全球經歷了逾一年的疫情，不少經濟體的財政急劇惡化，實在不能再鬥減稅，再加上有中國這個共同反抗的目標，美國要向盟友推銷稅改增收方案，相信不無捧場客，即使有零星國家反對，最終也難免勢孤力弱而要跟大隊。耶倫若能成功推動全球稅改，配合先前已提出將聯邦企業利得稅率由21%上調至28%，料可有效減緩財政壓力，穩定美元匯率，強化舉債能力，令熱錢回流美國。

提到熱錢，美國同時正在設局，先讓資金大量流入中國，以待東風一到，促成走資恐慌，這是華爾街大鱷慣常伎倆，港人在九七亞洲金融風暴中已嘗過！

中國當然洞悉美國意圖，考慮到這場世紀稅改極可能會引發全球資本大規模流動，故見今年以來主動為中港股市降溫，近日更有傳內地限制外資銀行放款，總之要設法避免熱錢過度流入，以防美國哨子一響，資金一窩蜂流出，最終戳破內地資產泡沫，引發社會動盪。亦因如此，股民別對港股大升存幻想了。

面對中美爭霸，以兩大軸心為主的「半球化」不會回頭，資本與人才之爭必會加劇。投資者寧可「走為上計」，隔岸觀火總好過火中取栗。