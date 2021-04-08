致富智庫：慎言戒口免丟飯碗

常言道：「言多必失。」若想喺致富及職場路順暢，首先必須「戒口」，否則得罪別人都唔察覺。再者，心想的與口講的多數一致，成功人士永遠知行合一，把口點樣確實重要！

【成功企業家唔講呢7句】

每一位企業家，佢哋成功背後走過嘅路雖然各有不同，但總有共通處，就係離唔開辛勤努力、奉獻時間與熱誠堅持，呢幾樣要學同跟住做唔難。但仲有一樣，成功者與平庸者最唔同，就係心態。

心態呢樣嘢雖然好抽象，但要捉摸亦有方法。以下呢7句，一定唔會出自成功人士把口。快Check吓自己有冇呢啲口頭禪，立即戒咗佢！

1、「呢樣唔係我負責㗎喎」：真係有成功基因嘅人，係唔吝嗇助人成功嘅，連股神巴菲特都講過「後人今日可以乘涼，多得前人種樹」。一個企業家嘅成功，背後其實係團隊合作；想有成就，做人就唔好咁計較。

2、「平時唔係咁做㗎喎」：咁講，代表你唔夠創新力。成功人士對新方法、新事物永無托手踭，仲好享受添！蘋果公司已故教主喬布斯（圖）都曾經講過，「創新力係劃分領導者與跟隨者嘅關鍵」。

就算你真係唔多信某個新意念，亦都唔應該即刻說不，不妨首先問吓提出嘅人呢個意念點做到，又或者不妨同對方討論吓條新橋嘅優點與缺點，總之就唔可以一遇上唔見慣嘅嘢就閂門。

3、「唔公平囉」：喺凡人呻緊呢個世界唔公平時，有成功基因嘅人已經睇透，成就係要靠自己努力爭取，唔係呻呻吓就會天跌落嚟。喺度怨唔公平，不如再努力啲去證明自己，一次唔得就兩次、兩次唔得就3次。

4、「我唔鍾意我份工」：講呢句實情係質疑緊自己嘅選擇，難聽啲講仲侮辱埋自己！所以成功人士係唔會講埋啲阻住自己成功嘅晦氣說話。有時間呻，不如諗吓有咩方法解決。

5、「我冇得揀」：呢個世界充滿機遇同選擇，「冇得揀」只係藉口，與其喺度自憐、自己代入做弱者角色，不如主動去製造機會。

6、「早知我就……」：有早知無乞兒。「早知……」呢個句型咪再講！成功人士係唔會畀自己後悔嘅。佢哋會用實際行動去扭轉局面，再唔係就下次再嚟過，而唔係喺度後悔。

7、「冇可能」：成功者嘅字典入面唔會有「冇可能」呢3個字。所有嘅「冇可能」係自己諗出嚟嘅界限同障礙，應該發揮小宇宙解決同超越。所以「唔能夠」、「唔會」、「冇可能」呢幾句統統要戒！

【打工仔24大禁忌】

受疫情困擾，香港失業率狂飆，而且恐未見頂！咁嘅時勢，要保住飯碗，唔單止要額外拚搏，仲要小心自己把口，皆因「慎言」係打工仔生存之道嘛！對住老闆或者上司，千祈唔好講以下「呢24句」：

1、「我做唔到」：等於同上司講，自己無信心兼唔願試。

2、「做開係咁」：咁即係你懶或者唔識變通，唔肯試其他方法。

3、「我同佢合作唔到呀」：同「我唔受佢玩呀」無分別囉，咁嘅時勢，仲「小學雞」咩！

4、「唔知喎」：應該立即承諾搵出答案，而唔係答句「唔知」，然後齋企喺度。咁嘅時勢，大把人「會知」。

5、「我盡量試吓啦」：調轉你問老闆月尾出糧，佢答「我盡量試吓啦」吖嗱。

6、「唔係我工作範圍喎」：等於同人講，以後除咗「大信封」之外，乜都唔使預你。

7、「唔得」：呢兩個字並非唔講得，只要記住跟手即刻解釋點解唔得，或提出反建議。

8、「我啱啱失戀，做唔到嘢」：咁你應該返屋企搵阿媽呵番，返工根本唔啱你。

9、「你錯」：其實可以對老闆咁講「唔知會唔會係我誤會咗，不過我聽落去好似……」學吓婉轉啲，但無損坦白。

10、「我估……」：斷估，即是畀人知自己冇料、冇做功課。

11、「點解佢有我冇？」：你想要嘅嘢，就直接去爭取，唔好呻，亦唔好拉埋其他人嚟講。

12、「你上手都唔係咁做」：大忌啦！記住依家邊個係你上司先？

13、「我以為……吖嘛」：做錯嘢仲咁多辯駁，爽快認錯好過。

14、「對我有咩好處先？」：咩都計較，咁驚蝕底，擺明冇團隊精神，等住畀人踢出局吧！

15、「Sorry囉，不過……」：仲解釋，即係冇悔意。Sorry之後嗰句只可以係「我以後會多加留意」。

16、「我已經盡咗力喇」：被問責時咁答，擺明係逃避責任。

17、「我好忙，等等得唔得？」：老闆追得，就梗係佢認為趕，你應該問聲係咪有啲工作優先次序改變咗，而唔係叫老闆等你。

18、「佢好乞人憎」：中傷人，你估老闆會點睇你？

19、「我上一間公司都唔係咁做嘅」：咁你不如返番去做吧啦。

20、「唔關我事呀，係佢咋」：卸膊，係死罪。

21、「我想直接同你上司（或人事部）傾」：越級挑戰冇好結果。至於想搵人事部傾，直接去就得，事先張揚等同威脅。

22、「呢啲嘢冇可能做到」：畀着你做上司，下屬乜都話「冇可能做到」，積埋積埋，你話呢？

23、「好悶」：搵第二個呻，總之唔係向老闆呻悶。

24、「咁嘅話我會辭職」：咁即係玩威脅啦，你老闆實成全你。

【銷售員谷數神技】

講到靠把口，銷售員（Sales）一定要有！商業軟件開發商Wrike早前研究出「做Sales 10大谷數神技」，要學曉，唔使一分鐘！

1、反應迅速：邊個覆得快，邊個就搶到客。數據顯示，第一個回應個客嘅Sales或供應商，可以擸到35至50%生意。

2、出手要快：對潛在客戶同任何銷售機會，喺一個鐘內帶頭出手嘅Sales，成功機會比等一、兩個鐘後先行動嘅高7倍，比24個鐘後先識郁嘅高60倍！

3、要夠堅持：數據顯示，平均打8次推銷電話，就會有一次成功拉到客。所以，要堅持。

4、勿言放棄：又係數據顯示，八成做得成嘅生意，至少要打5次電話跟進先得。可惜有44% Sales打咗一次就放棄，應該冇你份啩。

5、攻勢打孖：最好打完電話再發電郵，夠誠意。

6、叫客推介：調查顯示，91%顧客其實願意推介，不過只有11%嘅Sales真係會咁問。問咗就多個客，記住問。

7、人多好辦：美國每8個打工仔，就有一個係Sales。Sales唔怕多，最緊要拉到客。

8、忌慳資源：每年用喺Sales身上嘅資源有10億美元，即係78億港元，想條數靚？呢啲錢唔慳得。

9、計劃清晰：有清晰銷售行動指引嘅公司，佢哋銷售團隊清楚銷售計劃及自己崗位，業績比冇指引嘅公司好33%。

10、做好管理：唔好以為齋顧住跑數就得，要令團隊進步就要做好管理，96%世界級推銷團隊都係咁做，只有43%普通級推銷團隊會咁做，難怪跑極數都只係普通級。