受惠疫苗　IMF料發達國家至2025年增逾1萬億美元稅收

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)在「2021年財政監測報告」中指出，新冠肺炎疫情今年將持續推升政府債務，但投入更多資金以加速疫苗接種，是讓政府財務正常化最快速的途徑。

該報告指出，全球疫苗接種工作加快，將可更早控制疫情，一旦如此，企業將加快重啟商業活動及招聘，預期發達國家至2025年將因而額外增加逾1萬億美元的稅收，全球國內生產總值(GDP)則將增加9萬億美元。

IMF指，相信疫苗接種不單可以收回成本，還能為投資在擴大疫苗生產及配送的公共開支中創造出色的價值。

IMF和世界銀行在本周舉行的春季年會中，敦促成員國繼續為經濟、企業和民眾提供財務支持，直到疫情穩定受控。

IMF推算，截至今年3月17日，世界各國政府部署的疫情相關財政援助方案，規模已達約16萬億美元，包括10萬億美元的額外支出以及免稅額，以及6萬億美元的政府貸款、擔保金和對企業投入的資金。

該組織預測，隨着疫情紓困措施到期或規模縮小；申請失業救濟人數下降；以及商業重啟帶動稅收回升，多數國家今年的財政赤字將小幅縮減。

報告指出，發達經濟體去年的平均整體預算赤字佔GDP比率為11.7%，是2019年(2.9%)的4倍，但今年應可降至10.4%，其中，新興經濟體料將降至7.7%；低收入經濟體則降至4.9%。