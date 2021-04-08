標指收市創新高　大型科技股做好

美股3大指數周三(7日)個別發展，當中標指創出收市新高，主要由於投資者預期聯儲局將維持寬鬆貨幣政策直至經濟有實質性進展，以及對於拜登政府的2萬億美元基建計劃感到樂觀。

道指收報33,446點，升16點或0.05%；標指收報4,079點，升6點或0.15%，創收市新高；納指收報13,688點，跌9點或0.07%。

大型科技股做好，亞馬遜、蘋果公司全日均升逾1%；Facebook則漲2.23%，收報313.09美元，創收市新高。

Sanders Morris Harris公司首席執行官George Ball表示，市場趨勢是向上並且動力十足，認為投資者應該大力增加股票倉位。

市場湧現買入信號，其中美國10年期國債孳息率最低見1.635厘，較近期高位下降約10個基點，現報1.66厘，升0.7個基點。

Ally Invest首席投資策略員Lindsey Bell表示，毫無疑問，股市現時動力強勁，惟隨時會「抖一抖」，以等待投資者消化所有利好消息，並決定不明朗風險如通脹之下的股票定價。事實上，新一季業績期來臨前，投資氣氛近期開始轉淡，美國的證交所周二成交量今年來首次跌穿10億股。

美國聯儲局周三公布上次議息會議紀要，指美國經濟仍然遠未實現更長周期的目標，相信距離取得實質性進展還需一段時間，當地經濟仍需要寬鬆貨幣政策支持。