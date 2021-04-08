SEC官員警告SPAC存在問題尚未浮現

美國證交會(SEC)企業財務部總監John Coates在周三(7日)舉行的一次法律會議上發表講話時警告說，特殊目的收購公司(SPAC)激增，恐存在「嚴重但尚未浮現的問題」。

Coates表示，該些潛在的問題對於SPAC的發展不會受影響，但其反映了即使SPAC已經存在了一段時間，但在機制上卻並不完善。

事實上，SEC在上月中已發出警告，指要小心以名人參與作招徠的SPAC項目。SEC在網站上發表文章稱︰「名人和其他人一樣，可能會被引誘參與風險投資，或者可能更能承受損失的風險。」文章指，從電影明星到職業運動員等眾多明星，經常會代言各種各樣的產品和服務，有時亦會參與到SPAC股票投資。然而，名人參與的SPAC項目並不意味着適合所有的投資者。

所謂SPAC，是由基金、富豪等出資成立「空殼公司」後，再於納斯達克或紐交所上市集資，主要「任務」是在上市後一至兩年內，收購一家私人公司，將業務注入。根據SPAC Research的數據，今年的發行繼續以創紀錄的速度進行，僅2021年第一季度就籌集了逾770億美元，已經與2020年全年的發行規模相當。

近期SPAC市場吸引了一大批名人參與其中，有NBA球星擔任收購顧問；亦有知名音樂家擔任SPAC企業的要職。

SEC表示，投資者在投資SPAC之前應該自己做研究。這些交易比傳統IPO風險更大，因為企業本身不附帶任何業務。「永遠不要僅僅根據名人的參與或只靠通過社交媒體、投資時事通訊、線上廣告、電子郵件、投資研究網站、互聯網聊天室、信件、報紙、雜誌、電視或電台獲得的其他信息來投資SPAC。」