華昱高速向主席購清平高速公路營運權

目標高速公路是6車道高速公路(每個方向3車道)，收費距離為5.28公里。目標高速公路連接深圳清水河檢查站及水官高速公路上的布隆立交橋。水官高速公路為連接深圳中心商務區、龍崗區及坪山新區的主要高速公路。通行費於收費站(通常使用電子支付系統)及透過電子收費系統(通過連接車輛電子設備)收取。

此外，目標公司已向賣方提供賣方貸款。於股權轉讓協議日期，賣方應付及結欠目標公司的賣方貸款約2,970萬元人民幣(約3,530萬港元)。賣方將以其將可享有的股息(即約1,480萬元人民幣)結算部分賣方貸款。在有關結算後，賣方貸款的未償還金額預期約為1,490萬元人民幣(約1,770萬港元)。