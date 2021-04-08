華昱高速向主席購清平高速公路營運權
2021年04月08日 06:57
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華昱高速(01823)公布，以代價約1.27億元人民幣(約1.51億港元)，向董事會主席、執行董事兼控股股東陳陽南收購目標公司深圳市華昱高速公路投資60%股權。
目標公司是一間基礎設施項目公司，分別由賣方及深圳高速公路(00548)擁有60%及40%的權益，主要從事建設、營運及管理目標高速公路清平高速公路一期工程(S209)的業務，該高速公路自2002年以來一直營運並產生收入。預期收購事項將使公司能夠從中獲得直接收益及現金流量貢獻。
目標高速公路是6車道高速公路(每個方向3車道)，收費距離為5.28公里。目標高速公路連接深圳清水河檢查站及水官高速公路上的布隆立交橋。水官高速公路為連接深圳中心商務區、龍崗區及坪山新區的主要高速公路。通行費於收費站(通常使用電子支付系統)及透過電子收費系統(通過連接車輛電子設備)收取。
此外，目標公司已向賣方提供賣方貸款。於股權轉讓協議日期，賣方應付及結欠目標公司的賣方貸款約2,970萬元人民幣(約3,530萬港元)。賣方將以其將可享有的股息(即約1,480萬元人民幣)結算部分賣方貸款。在有關結算後，賣方貸款的未償還金額預期約為1,490萬元人民幣(約1,770萬港元)。