楊俊文：舊經濟股是首要吸納對象

美國3月非農就業數字增加91萬人，比預期66萬人多了一點，失業率由6.2%回落至6%水平。以美國現時每天200萬人接種疫苗的速度，不消半年，全美國四億人口大部分都會完成接種，達到全民免疫效果，到時經濟將恢愎正常。在上年4月爆發疫情初期，美國非農職位單月下跌2,079萬份，之後基本每月都是正數(除了去年12月下跌30萬份)，累積起來仍有800萬份非農職位需要修復，預計需時要1年。

美國剛完成約2萬億美元救市方案，政界已即時探討下一波另外3萬億美元救市。二萬億美元資金即時拉動的除了職業增長，最直接的是股票股價，美股幾乎是隔幾天又創新高，升多了又停一停，方向明顯向上。可以說，只要資金持續有，股市是沒有盡頭的。

這些救市資金第一波衝擊股市，第二波會全球四出尋找投資機會。光看銀行體系存款，由2020年至2021年就由14萬億急升到16萬億元，銀行錢太多，最直接當然是去做孖展借出去，第二波就是流入樓市，所以樓市成交造就是近10年最旺的交投。先有量掃光平價盤，之後就會升價，數據上反映香港樓市是主導在強者手中，股升樓升換來的自然是通脹。香港是聯繫匯率，沒有息口發言權，通脹是由美國熱錢輸入。股樓很大機會會隨世界大環境上升。

至於買舊經濟還是新經濟股，筆者認為新經濟股仍未調整到一個吸引水平，此季仍以舊經濟為首要吸納對象。

裕威龍資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)