陳蓓敏：中港股市齊弱 市場熱捧海運股
2021年04月08日 07:30
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油組國會議結果同意在5月起逐漸放寬減產，外圍期油受支持。美國3月製造業指數升至64.7，是逾37年最高水平。新訂單分項指數升至68，為17年最高。就業分項指數升至59.6，多項數據呈現經濟處於活躍動力狀態。長假期後華爾街三大指數破頂做好。智能手機製造商LG宣布，自7月31號起退出手機業務，將停止生產和出售手機。過去六年，手機業務累計虧損約44億美元，在全球市佔率約2%，正好給予市場强者瓜分其市場份額。
港股假期後，恒指早段曾高見29,101後回軟，港滙曾低見7.7835，恒指被壓收市倒跌263點。投資者擔心國內股市表現。深証指數曾在上周五高見14,190後回軟，昨失守14,000關口，市場憂慮慣性周末前調整表現。第二季開局，整體外圍表現尚算不俗。近期市場熱風吹向海運股，中遠海控(01919)公布今年首季純利預計約154億元人民幣，按年增幅達51.9倍，股價應聲單日升26.8%，帶動系內相關同業做好。宜慎防短線回吐壓力。
數字人民幣App正軟性地在國內推試，六大國有銀行其下電子錢包新增旅遊平台--途牛旅遊。郵儲行(01658)公布去年純利升5.4%至642億人民幣。全年營業收入2,865億元人民幣，按年升3.4%。淨利息收入率受貸款增長帶動做好，按年錄得4.4%增長。不良貸款率0.88%，資本充足率為13.88%。建議吸納，向上阻力位為6.88港元，向下支持位為5.25元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)