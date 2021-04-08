陳蓓敏：中港股市齊弱　市場熱捧海運股

油組國會議結果同意在5月起逐漸放寬減產，外圍期油受支持。美國3月製造業指數升至64.7，是逾37年最高水平。新訂單分項指數升至68，為17年最高。就業分項指數升至59.6，多項數據呈現經濟處於活躍動力狀態。長假期後華爾街三大指數破頂做好。智能手機製造商LG宣布，自7月31號起退出手機業務，將停止生產和出售手機。過去六年，手機業務累計虧損約44億美元，在全球市佔率約2%，正好給予市場强者瓜分其市場份額。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)