道指升16點　金價偏軟

●美匯指數處92.45水平，港匯低見7.7854，離岸人民幣(CNH)跌至6.5506，美元兌日圓處109.85，歐元企1.1869，英鎊弱見1.3735。金價跌至每安士1,736美元。布油報62.92美元，紐油見59.56美元。比特幣跌至5.6萬美元水平。道指期貨窄幅上落。

●騰訊被南非股東減持，每股定價595元。

-內地手機及配件生產商聯代科技周二(6日)於納斯達克交易所上市，其於掛牌首日收報39美元，較招股價4美元高8.75倍。該股於周三(7日)繼續爆升，最新升幅達1.75倍，高見107.33美元，其間數度觸發熔斷漲幅。以招股價計算，其兩日升幅更達驚人的25.83倍！

●美國證交會(SEC)企業財務部總監John Coates警告，特殊目的收購公司(SPAC)激增，恐存在「嚴重但尚未浮現的問題」。

●美國總統拜登表示，其建議的2萬億美元基建計劃將會在「財政上負責」，預期會在15年內收回成本。

●美國聯儲局公布上次議息會議紀要，指美國經濟仍然遠未實現更長周期的目標，相信距離取得實質性進展還需一段時間，當地經濟仍需要寬鬆貨幣政策支持。

●美國國債孳息率已經從近月高位回落，外媒報道，美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，仍在淡化近期其上升的影響，並表示這反映出美國經濟更光明的前景。

●美國2月貿赤擴大至破紀錄711億美元。

●美股標指創新高，但由於股王騰訊下挫，拖累港股ADR指數偏軟，按比例計算，收報28,444點，跌229點或0.81%。騰訊控股ADR收報609.28元，較港收市跌20.22元。

●即月恒生指數夜期收報28,334點，跌207點，低水341點，成交29,117張。

●紐約5月期油收報每桶59.77美元，升0.44美元或0.74%；布蘭特6月期油收報每桶63.16美元，升0.42美元或0.67%。

●紐約6月期金收報每安士1,741.6美元，跌1.4美元或0.1%，結束4連升。

●國際貨幣基金組織(IMF)在「2021年財政監測報告」中指出，全球疫苗接種工作加快，將可更早控制疫情，一旦如此，企業將加快重啟商業活動及招聘，預期發達國家至2025年將因而額外增加逾1萬億美元的稅收，全球國內生產總值(GDP)則將增加9萬億美元。

●中國3月外匯儲備跌破3.2萬億美元關，略低預期。