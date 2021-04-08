十幾蚊一個橙？物價回升　如何藉投資抗通脹？

今年以來，全球各地陸續啟動疫苗接種，經濟重啟，帶動需求回升。可製造端增加產量需時，加上發生貨輪於運河擱淺事件，雖然如今已脫困，但白白拖了近兩周時間，加劇貨櫃緊張情況，運費上升，最終成本上漲轉嫁給消費者。近日就聽到唔少股民話，呢排美國橙要成十幾蚊一個，加價加得離譜！其實，大家都要有心理準備，年內再通脹重臨，疊加資源短缺及供需錯峰等因素，物價會持續回升。大家可能會發覺，手上的銀紙會愈來愈唔見使！

如何藉投資抗通脹？保守的話，使少啲，固然係應對方法之一，例如以前每日食一個橙，依家每兩日或三日先食一個，或者改食其他內陸來的生果，都係方法。但積極進取啲，可以透過投資，為資本爭取較高的回報以抗通脹，但當然亦意味會有較大的風險。

過去，在通脹持續升溫的情況下，股票和國債的回報雖然好過持有現金，但都未必可以完全跑贏通脹。反觀商品及房地產信託基金(REITs)等表現可較追貼通脹率。商品所指的是原材料及能源類，而房地產資產信託基金透過將價格升幅轉嫁至租賃合約和樓價之上，以對沖通脹影響。但當然，針無兩頭利，商品及房地產相關產品的價格波動會較大，意味風險較高，故投資組合還是離不開多元化的原則。

此外，筆者認為，雖然金價較高位回落不少，但正正因為已作調整，黃金是這個時代投資組合中少不得的的投資門類，可以逢低收集適量長線持有。

東網產經專欄作者 帥哥