彭偉新：恒指短線仍會反覆

港股在復活節長假後走勢轉為偏弱，尤其是恒指在早市以29,101點水平高開後，便開始跟隨內地A股作出回調，更一度向下跌穿20天線的支持，低位見過28,670點。恒指近日走勢雖然自3月25日低位27,505點水平開始反彈，並在長假期重返20天線或保歷加通道的中軸水平之上。不過，成交額始終無法明顯回升，令到整體動力不足。由於港股在今次回調至27,505點水平後反彈，整體的成交額的確仍然不足，所以預期恒指的短期走勢仍然會以反覆為主，特別是恒指現時的保歷加通道高低位仍然達到1,580點，仍然未夠窄以觸發新的走勢出現，所以，預期恒指仍然會在短期內以反覆的走勢為主要方向。

暫時，恒指的主要支持位仍然在保歷加通道的底部約27,900點，至於反彈的主要阻力則為29,500點水平，恒指仍然會繼續圍繞保歷加通道的底及及頂之間反覆。只要恒指的保歷加通道垂直高度能大幅收窄至不足1,000點，甚至低於700點時，恒指才會有機會作出較明顯的反彈空間。

這兩大新業務增長迅速，尤其是南瓜電影，旗下南瓜電影APP於1月底的累計註冊用戶人數達到3,610萬人，1月份新增註冊會員達到85.84萬人，該月的新增付費訂閱用戶為91.52萬人，至於2月份新增註冊會員人數，以及新增付費用戶人數更分別按月上升1.9倍及1.7倍。另外，儒意影業曾主控出品過不少賣座作品，並儲備了數百部影視版權，近期大熱作品《你好，李煥英》上映47天累計票房突破53.7億人民幣，目前為止位列中國電影票房第2名。公司預計未來三年製作約60部電影及5000集電視劇。

由於集團所收購的兩個新業務，從過去的營運數據上已經證明有成功之處，因此，集團有機會借助新收購的兩個業務，打造為內地最大的電視電影串流平台，成為國產的Netflix。雖然恒騰網絡的股價自今年1月由低位2.32元水平持續上升至2月17日在17.8元高位見頂後大幅回落。不過，兩次股價在回調至整個升浪總升幅的61.8%見7.85元水平均見支持及作出反彈，反映低位支持不錯。而市場給予恒騰網絡的目標價為24元，現價仍然低於其目標價仍然有接近55%的折讓，即使近日股價在反彈至3月22日的高位12.42元水平後回調，但資金未有流走，反而在該段間期仍然有超過2億港元的資金流入，反映投資者仍然看好股份的前景。只要股價未有再失守50天線的支持，股價有望按由17.8元開始的回調幅度的61.8%作出反彈，上望阻力位14.1元，建議投資者可以在10.5元水平買入，向下支持位9.8元。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)