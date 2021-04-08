金曹：恒指反覆　低吸科指ETF勝算仍高

周三長假期港股先高後低，即日受制於期指50日平均線29,214點，而且尾市下午4時跌穿了20日平均線28,660點，及3月期指結算28,597點技術走勢轉差。周四長假期之前的成交量加權平均價是28,656點，可看作4月睇好後市開倉的成本，如果未來兩三日仍然無法在28,656點樓上企穩反攻50日線的話，後市雖然未必大跌，但4月結算高於20日期指高位29,575點會比較困難。

期指自3月29日，由28,088點反彈上29,148點，未平倉總數連續4日減少，升市減倉表示動力減弱，可以推算29,575阻力巨大。近日4月活躍期權CALL 29,400至29,800的也符合預期，通常最活躍CALL行使價加上最近兩日的最高期權金，可看作技術阻力位。換句話說，4月30,018點(29,800點+218點)是最重要技術阻力位。Short CALL 4月3萬點收期權金超過100點應有不錯的勝算。最活躍PUT行使價減去最近兩日的最高期權金，可看作技術支持位。4月期權下方活躍PUT 28,000點減去期權金大約300點即27,700應可發揮較強支持。

期權及程式交易專家 金曹