鄧建初：股市內有乜長勝方程式？

股票市場吸引之處，在於有無限機會，只要有資金，任何時候任何股票都有贏錢的可能。散戶銀両有限，多數炒短線為主，希望搵快錢，又傾向價位較細的二、三線股，甚至股仔，認為可買較多股數，升起上來可以賺得更多。然而，近年來大升的港股，都是內地相關企業，亦並非細眉細眼的股仔，如果投機者仍追逐於落後股份，相信未必在今個年頭的上升浪中賺得可觀利潤。

根據初哥長期觀察所得，喜歡短線炒賣的股民，大部分皆是賺錢時興高采烈地匆匆沽貨離場（俗稱割禾青），輸錢亦即是坐艇時，就會採取鴕鳥政策，癡癡地等待反敗為勝的一刻。如願的話當然可以加添一筆勝「帳」，若然摸頂入貨，愁看股價，不知何時才見家鄉。

春蘭秋菊，各有佳勝。西施蹙眉捧心，更顯美態，東施效顰，卻適得其反。每人的專長不同，看似容易，模仿別人卻未必成功。賭馬也如是，能夠參透別人的成功模式當然是好，但如果自己性格不合此種賭馬方法，「畫虎不成反類犬」，輸至焦頭爛額就不足為奇了。基於「嚴人寬己」的通病，輸錢者往往只會怪責別人不行，不會去檢討自己為何失敗。

初哥曾經精於賭馬，為了避免在小兒面前樹立壞榜樣，打算暫戒了在電視機前臨場賭博的習慣。誰知道一戒足足15年之久，直至他大學畢業後，出來社會工作，才重拾賭馬習慣，可惜已找不回以前經常贏馬的方程式。於是嘗試跟隨成功的馬評家下注，然而成績差勁。近年勤做功課，賽後檢討，漸漸記憶起那些年的贏錢模式，今年開局成績尚算不俗。

炒股何嘗不是，若想要成功，先找出迎合自己性格的炒股模式。捷徑當然是先找尋迎合自己性格炒法的有料之人來作模仿對象，並且勤做盤後分析，看看有何地方加以優化改良，變成長勝將軍指日可待。

長揸短炒各擅勝場，以前初哥已經論及，不再贅述。很多股民認為，經常短炒，成本高昂。不停炒賣，成本當然大增，但短炒並不表示要不停炒賣。現今股票市場，新經濟股是市場焦點，急上驟落成為常態。因為波幅大，短線已有不俗利潤。針無兩頭利，在如此波動市中，拿捏不準，也會分分鐘輸大錢，有工作在身的散戶，不能經常參與其中，惟有揀好股票，候低吸納長揸算了。

也有不少散戶的入市宗旨，是短炒贏錢，獲利離場。一隻股票賺了錢，心情興奮，自信心大增，便會繼續獵食，買另一隻經常留意，還未曾上升或者只升少許的落後股票，希望密食當三番。然而，換了股票，開始難以脫身。原來初期買的都是質素較佳、容易上升的股票，割禾青後換回來的股票，多是質素欠佳，或是紋風不動的長期落後股。典型例子，包括長期受到內地政策壓抑的電訊股，股票市場的「藍燈籠」是也。

短炒致勝之道，是和良好的買賣策略有莫大關係。做最好的準備，作最壞的打算。贏錢獲利，當然高興，輸錢定下止蝕位同樣重要，利用圖表分析來應對，贏多輸少不是難事了。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)