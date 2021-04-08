李偉傑：中國再保險加快推進數碼化轉型

集團堅持「平台化、科技化、全球化」驅動，堅持有效益發展、市場對標、守住風險合規底線、數碼化轉型，立足「十四五」謀篇布局，持續推進中再集團由高速發展向高質量發展轉型。去年，集團推動成立中國「一帶一路」再保險共同體，並擔任主席單位和管理機構，累計簽訂「一帶一路」合作備忘錄32個，合作網絡覆蓋136個國家和地區，為超過600個項目提供約3,500億元風險保障。

因應市場形勢變化及客戶需求，集團繼續升級內部基礎設施建設，數據資產開發及營運取得理想成效。細分業務上，中再產險去年實現90%業務線上化，80%數據集中在線，中再壽險首創保單數據平台，首次實現精算預估線上化，中國大地保險數據應用在客戶洞察、理賠欺詐等領域發揮效用，理賠年減損金額約5億元。

此外，財產再保險業務上，集團推動經營模式轉型升級，優化客戶服務體系， 大力推進科技賦能和創新驅動。人身再保險業務方面，集團大力拓展保障型業務，挖掘新重疾、長期醫療、普惠醫療等政策機遇，分利用境內、境外「兩個市場」和業務、投資「雙平台」，實現境內外業務的協同發展。此外，未來進一步推廣「中國大地超級APP」客戶線上應用平台，持續推進以客戶為中心的綜合經營模式縱深落地，全面提升線上化、數碼化、智能化，加強科技創新應用能力，打造客戶經營全新模式，集團發展前景值得憧憬。

集團數碼化轉型提速，現價市盈率約5.5倍，股息率超過5厘，估值較同業吸引，加上股價維持在100天移動平均線見明顯支持，可以在0.84港元水平吸納，短線看1港元，中長線可看1.3港元，支持位0.7港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)