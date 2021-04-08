許繹彬：提防科技股配售潮 中概股回流被冷落
2021年04月08日 10:41
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，投資者滿以為長假期後港股可承接假前的銳勢，恒指會向高位推進，殊不知騰訊控股(00700)主要股東Prosus殺出來配股，一石擊起千層浪，周三夜期最多曾瀉逾400點，可見投資者恐慌情緒再現。科技股自3月起，受美國債息高企拖累，跌多升少，銳氣不再，Prosus基於騰訊現時股價仍處於高位，面對不明朗前景減持，也是無可厚非。許憂慮科技股被減持或配售的情況將陸續出現，令大市的走勢再添不明朗因素，投資者須格外留神科技股的沽盤。
大市方面，他建議先以28,000點為防守線，企穩29,100點才稍作看好。隨着全球疫情稍為緩和，不妨留意防守度高的收租股。
至於新股，內地線上旅遊平台攜程(09961)周四起招股，若是去年必定熱火朝天，惟中概回歸上市神話暫時失靈，中概股的招股反應大不如前，除了近日市況不穩，導致不少新股於上市首日跌穿招股價外，中概股的上市股價已被美股股價「封頂」，對投資者沒有太大的憧憬。投資者在過去一年對投資美股亦早已熟悉，投資美股相對早年簡單多了，所以不少投資者寧願於美股市場直接購入中概股，皆因毋須付印花稅，成本亦較本港便宜，所以招股時備受冷落，完全有路可捉。