易綱：全球經濟復甦脆弱　避免過早退出支持政策

中國人民銀行行長易綱出席二十國集團(G20)財長與央行行長視頻會議時表示，全球經濟前景有所改善，但復甦態勢仍然脆弱。各方同意合作加強全球疫情應對，避免過早退出經濟支持政策，決心使用所有政策工具促進全球經濟復甦，同時防範負面溢出效應、維護長期財政可持續性。

易綱表示，人行歡迎可持續金融研究小組升級為工作組，將和意大利主席國、美國財政部聯合主席一道，與G20成員共同推進G20可持續金融工作。

會議同意，進一步支持低收入國家應對疫情衝擊。各方呼籲國際貨幣基金組織製定普遍增發6,500億美元等值特別提款權的方案，研究成員國自願將特別提款權轉借給脆弱國家的方案。會議同意將G20緩債倡議最後一次延期6個月至2021年末，歡迎個案落實債務處置共同框架。

另外，會議又肯定了可持續金融對實現綠色發展的重​​要作用，同意將G20可持續金融研究小組升級為工作組，通過了可持續金融工作計劃，即制定G20可持續金融的總體路線圖，並在今年重點推動加強信息披露、完善可持續投資的識別並促進國際金融機構支持應對氣候變化。而各方支持金融穩定理事會評估氣候相關金融穩定風險的數據缺口。

會議對「大而不能倒」監管改革取得的效果表示歡迎，同意繼續從金融穩定的視角總結新冠肺炎疫情的影響。各方同意繼續推動加強非銀行金融機構的韌性，落實關於完善跨境支付體系的路線圖，要求全球穩定幣滿足相關監管規定。