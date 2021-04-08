美前副國安顧問Pottinger：中國正加速拉攏美企巨頭…

近日，美國傳媒刊登白宮副國家安全顧問Matt Pottinger的評論文章，指須警惕中國正加速拉攏美企影響華府決策。

據報道，該文來自Pottinger早前於史丹福大學智庫「胡佛研究所」(Hoover Institution)關於美中關係的演說。他指出，拜登上任前後數周，中國對美國發動資訊戰，包括大量演講、投書與聲明。值得注意的是，攻擊目標並非拜登政府部門，而是美國企業界，如中國官員透過網絡對多位美國企業領袖以及前政府官員講話，除了描繪投資中國的美好遠景，並且警告，西藏、新疆、香港以及台灣是「紅線」，美國人最好安靜；又促企業游說拜登政府擱置分歧、擴大共同利益，以推翻特朗普的對華政策。可見這些覬覦中國市場利益的企業，已成中國毫不掩飾的重要統戰目標。

他指出，早前中國宣布制裁近30名歷任美國官員(包括Pottinger)，顯然是要在說明不聽建言的後果，發出若想要賺取「中國生意」，必須選邊站的訊息。他又認為，中國重要的手段是「讓世界依賴中國」，即建構一種中國不依賴高端進口，反而可以驅使世界依賴中國高端產品與原料的「大戰略」。他更以澳洲的遭遇為例，多年來澳洲已與中國建立高額貿易互惠關係，然而去年中國突然以政治因素限制澳洲酒品、牛肉、大麥進口，並且對澳洲控訴14項爭議。

他認為美國企業界長期以來為追求簡單有利的商務成果，總忽視中美關係之意識形態鬥爭，但是情勢很清楚，兩國意識形態競爭無法避免，甚至是兩國競爭的核心。他奉勸美國企業領袖，要了解過去幾年國際局勢已然變化，不可能回頭。首先要檢視最新地緣政治現實以及影響，在中國經商已面臨信任風險；其次要分散供應鏈營運風險。

就在Pottinger示警不久，重度依賴中國市場的美國企業果然應和中國立場。美國波音公司呼籲拜登政府別將「知識產權、人權等爭議話題」和「對中貿易關係」混為一談。波音和Airbus皆約有四分之一客機產量銷往中國。另科技巨頭思科公司表示，中美兩國應可找到在世界有效合作的共處之道，這對兩國都有利，並認為拜登政府也已經體認到了，會嘗試與北京進行更多互動。今年1月中國國家市場監督管理總局附加條件批准之下，3月初思科公司才剛完成對供應商深圳阿卡夏通信公司(Acacia)交易總額高達45億美元的收購案。

他認為，波音及思科的案例只是中國鎖定美企影響華府決策的冰山一角，長期以來最顯著並為人詬病的相關案例發生在華爾街金融圈，連與特朗普私交不差的美國電動車大廠，多年來盡享中國市場以及特權甜頭，近期卻也被中國刻意影射的數碼間諜疑雲搞得焦頭爛額，急着自清並向中國示好。

報道指出，美企巨頭在中國市場之利益糾葛盤根錯節，然而在中國加速統戰以商逼政的關鍵時刻，前朝「中國通」Pottinger對中國加速「統戰」對付西方的警惕，引起市場的高度關注。