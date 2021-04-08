諾獎得主克魯格曼：拜登基建計劃重無形投資　為未來厚植實力

外媒引述2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)認為，美國總統拜登推動基礎建設計劃，一如預期招致共和黨反對，聲稱拜登計劃中「只有幾個百分點是真正的基礎建設」，但這種說辭很容易穿崩。要讓共和黨舉的數字勉強說得通，只有一種可能：宣稱唯有需要水泥灌漿的運輸工程才算是基礎建設。但他認為，若這麼定義，將排除種種現代經濟不可或缺的公共支出，包括水質淨化、電力穩定可靠、寬頻網絡四通八達等等。

他認為，這套計劃提議的支出確實有許多涉及「無形的」投資——研究與發展、更廣泛的支持創新，以及投資在人身上。需要釐清的是，砸重金投入這些無形投資的論據，是否跟修橋鋪路一樣強，他認為有更強而有力的論據支持這些無形投資。

以投資科技而論，民間企業早已明白，不是需要用到鋼筋和水泥的才算投資。1950年代時，約九成的企業投資支出是花在設備和建築物上；但如今逾三分之一的企業投資花在智慧財產，以研發和軟件為主。他相信，這些科技投資可產生真正的投資回報，而股票市場也力挺這種觀點，從「有形資產」投資比重相對偏低的企業獲得較高股價估值，可見一斑。

他認為，拜登支出方案中關於軟實力、較無形的投資——包括鼓勵新科技發展、尤其是電動車、補助教育、更廣泛支持家庭與兒童——當然也應被視於「基礎建設」。這些全都是為美國未來厚植實力、奠定長遠基礎的建設性投資。